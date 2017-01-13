 إدارة مهرجان “مزاين الإبل” تمنع البيع نقداً بعد شبهات “غسيل أموال” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ديربي عربي ناري في بطولة أمم إفريقيا اعتماد وزارتي ” التجارة” و “الزراعة ” كمقدمي خدمات تصديق حكومي وظائف للأطباء في الكليات التقنية بالدوادمي والباحة بلدية الأرطاوية تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والباعة المتجولة بمشاركة “188” طفلة مركز التنمية بالرياض ولجنة الخالدية يختتمان برامجهما التدريبية الأرصاد تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات للمناخ الحكومة اليمنية تؤكد أن نتائج زيارة ولد ‏الشيخ الأخيرة لعدن كانت ” قيمة وإيجابية” إدارة مهرجان “مزاين الإبل” تمنع البيع نقداً بعد شبهات “غسيل أموال” الطقس.. توقعات بأمطار خفيفة على الرياض والشرقية والقصيم سرعة تجاوب لأمانة الرياض مع بلاغ “المناطق” لتأمين موقع خطر بالروضة “صحة مكة” توقف خدمات مواطن وتطالبه بـ85 ألف ريال تكاليف علاج عامل كان على كفالته قبل 5 سنوات نتج عنها 5 وفيات.. هلال الباحة يباشر 168 بلاغ خلال عشرة ايام

إدارة مهرجان “مزاين الإبل” تمنع البيع نقداً بعد شبهات “غسيل أموال”

إدارة مهرجان “مزاين الإبل” تمنع البيع نقداً بعد شبهات “غسيل أموال”
المناطق_الرياض

أصدرت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل ضوابط جديدة، تهدف لتنظيم عمليات البيع والشراء في المهرجان، تضمنت منع بيع الإبل نقداً، وإلزام الجميع بتسجيل عمليات البيع والشراء التي تبرم أثناء المهرجان.

وكان تقرير للجنة الأمنية بإمارة الشرقة، أشار إلى مبالغ كبيرة في عمليات بيع وشراء الإبل التي تنفذ على هامش المهرجان، لافتاً إلى المبالغة في أسعار وصفقات بيع وشراء الإبل، وذلك في وقت كثر فيه الحديث عن شبهات بعمليات لغسيل الأموال تنفذ خلال النسخ السابقة من المهرجان، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن”.

بدوره دعا المتحدث الرسمي باسم المهرجان الدكتور طلال الطريفي ملاك الإبل المشاركين في المهرجان إلى تسجيل جميع عمليات البيع والشراء، والالتزام بالاشتراطات الصحية، مثل عدم مخالطة إبلهم مع القطعان الأخرى، وتسجيل جميع مخالطيها من أصحابها وأقاربهم، ومراعاة عدم إزعاج السكان المجاورين لمقر المهرجان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>