إدارة مهرجان “مزاين الإبل” تمنع البيع نقداً بعد شبهات “غسيل أموال”

أصدرت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل ضوابط جديدة، تهدف لتنظيم عمليات البيع والشراء في المهرجان، تضمنت منع بيع الإبل نقداً، وإلزام الجميع بتسجيل عمليات البيع والشراء التي تبرم أثناء المهرجان.

وكان تقرير للجنة الأمنية بإمارة الشرقة، أشار إلى مبالغ كبيرة في عمليات بيع وشراء الإبل التي تنفذ على هامش المهرجان، لافتاً إلى المبالغة في أسعار وصفقات بيع وشراء الإبل، وذلك في وقت كثر فيه الحديث عن شبهات بعمليات لغسيل الأموال تنفذ خلال النسخ السابقة من المهرجان، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن”.

بدوره دعا المتحدث الرسمي باسم المهرجان الدكتور طلال الطريفي ملاك الإبل المشاركين في المهرجان إلى تسجيل جميع عمليات البيع والشراء، والالتزام بالاشتراطات الصحية، مثل عدم مخالطة إبلهم مع القطعان الأخرى، وتسجيل جميع مخالطيها من أصحابها وأقاربهم، ومراعاة عدم إزعاج السكان المجاورين لمقر المهرجان.