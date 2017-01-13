أكدت الحكومة اليمنية أن زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين الماضي كانت ” قيمة وإيجابية”.
جاء ذلك في تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الليلة الماضية بعدن، عن نتائج زيارة المبعوث الأممي، ولقائه رئيسي الجمهورية و الوزراء والمساعي الأممية لعودة عملية السلام وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وقال المخلافي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن “الزيارة كانت قيمة وإيجابية، وتضمنت التأكيد على عودة عمل لجنة التهدئة في العاصمة الأردنية عمّان”.
ونوه مجلس الوزراء بمساعي الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن من أجل تحقيق السلام القائم على المرجعيات الأساسية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.
وكان وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني في الحكومة اليمنية ياسر الرعيني، قد أكد أن الجهود الأممية الجديدة التي يبذلها ولد الشيخ، تنسجم مع القرار 2216 المتعلق بحل الأزمة وإنهاء الانقلاب وليس ترحيل الأزمة.
وجدد الرعيني وفقًا للوكالة اليمنية الرسمية موقف الحكومة الثابت، في التعاطي الإيجابي مع الجهود الدولية؛ لإنهاء الانقلاب بالطرق السلمية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2216, منبهًا في المقابل إلى أن المبادرات التي لا تستند إلى المرجعيات الثلاث لن يجري التعاطي معها.
الحكومة اليمنية تؤكد أن نتائج زيارة ولد الشيخ الأخيرة لعدن كانت ” قيمة وإيجابية”
أكدت الحكومة اليمنية أن زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين الماضي كانت ” قيمة وإيجابية”.
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