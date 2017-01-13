 الحكومة اليمنية تؤكد أن نتائج زيارة ولد ‏الشيخ الأخيرة لعدن كانت ” قيمة وإيجابية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تؤكد أن نتائج زيارة ولد ‏الشيخ الأخيرة لعدن كانت ” قيمة وإيجابية”

الحكومة اليمنية تؤكد أن نتائج زيارة ولد ‏الشيخ الأخيرة لعدن كانت ” قيمة وإيجابية”
المناطق - واس

أكدت الحكومة اليمنية أن زيارة المبعوث ‏الأممي ‏إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة المؤقتة ‏عدن، ‏الاثنين الماضي كانت ” قيمة وإيجابية”.‏
جاء ذلك في تقرير نائب رئيس الوزراء ‏وزير ‏الخارجية عبد الملك المخلافي إلى مجلس ‏الوزراء ‏في اجتماعه الليلة الماضية بعدن، عن ‏نتائج زيارة المبعوث ‏الأممي، ولقائه رئيسي ‏الجمهورية و الوزراء والمساعي ‏الأممية لعودة ‏عملية السلام وفقًا للمرجعيات الثلاث ‏المتفق عليها.‏
وقال المخلافي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية إن “الزيارة كانت قيمة ‏وإيجابية، ‏وتضمنت التأكيد على عودة عمل لجنة ‏التهدئة في العاصمة ‏الأردنية عمّان”.‏
ونوه مجلس الوزراء بمساعي الأمم المتحدة ‏ومبعوثها ‏الأممي إلى اليمن من أجل تحقيق السلام ‏القائم على ‏المرجعيات الأساسية وقرارات مجلس ‏الأمن الدولي ‏وخاصة القرار 2216.‏
وكان وزير الدولة لشؤون مخرجات ‏الحوار ‏الوطني في الحكومة اليمنية ياسر ‏الرعيني، قد أكد أن الجهود الأممية ‏الجديدة التي ‏يبذلها ولد الشيخ، تنسجم مع القرار ‏‏2216 المتعلق ‏بحل الأزمة وإنهاء الانقلاب ‏وليس ترحيل الأزمة.‏
وجدد الرعيني وفقًا للوكالة اليمنية الرسمية موقف الحكومة الثابت، في ‏التعاطي ‏الإيجابي مع الجهود الدولية؛ لإنهاء ‏الانقلاب ‏بالطرق السلمية وفقًا لقرار مجلس ‏الأمن 2216, منبهًا في المقابل إلى أن المبادرات ‏التي لا تستند إلى ‏المرجعيات الثلاث لن يجري ‏التعاطي معها.‏

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