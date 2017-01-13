الأرصاد تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات للمناخ

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، أعمال رادار الطقس لمنطقة حائل ، ومدينة أبها ، بهدف تقديم أدق المعلومات الأرصادية .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف الهيئة لتغطية أجواء المملكة ، ومتابعة الظواهر الجوية ، وتحسين التوقعات المعنية بالمناخ والأرصاد ، حيث بلغ عدد الرادارات التي تم تشغيلها 13 راداراً ، لافتاً الانتباه إلى أن إدارته تعكف حالياً على إعداد الدراسات المناسبة لتركيب رادارين جديدين بمحافظتي وادي الدواسر ، والقيصومة .