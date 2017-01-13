 الأرصاد تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات للمناخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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الأرصاد تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات للمناخ

الأرصاد تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات للمناخ
تعبيرية
المناطق - واس

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، أعمال رادار الطقس لمنطقة حائل ، ومدينة أبها ، بهدف تقديم أدق المعلومات الأرصادية .
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف الهيئة لتغطية أجواء المملكة ، ومتابعة الظواهر الجوية ، وتحسين التوقعات المعنية بالمناخ والأرصاد ، حيث بلغ عدد الرادارات التي تم تشغيلها 13 راداراً ، لافتاً الانتباه إلى أن إدارته تعكف حالياً على إعداد الدراسات المناسبة لتركيب رادارين جديدين بمحافظتي وادي الدواسر ، والقيصومة .

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