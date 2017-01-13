بمشاركة “188” طفلة مركز التنمية بالرياض ولجنة الخالدية يختتمان برامجهما التدريبية

اختتم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجه التدريبي “ملكات الأخلاق” والذي استمر شهراً كاملاً واستهدف “150” فتاة تراوحت أعمارهن بين “5 إلى 11” سنة وتضمن العديد من ورش العمل التدريبية حول الأمانة والصدق والتسامح والمحبة والإخاء والتعاون وبر الوالدين والاحترام بهدف غرس القيم والأخلاق الإسلامية في نفوس الفتيات وتعزيز الجوانب الإيجابية لديهن .

كما اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالدية تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالافلاج برامجها للفصل الدراسي الأول بتنظيم ملتقى “زهرات 3” والذي حضره “38” فتاة واحتوى على مجموعة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والتربوية والترفيهية مثل الفقرات المسرحية التفاعلية والمسابقات الثقافية والحركية إضافةً إلى عرض القصص المصورة وتخصيص ركن الابتكار للتعرف على مظاهر الإبداع لدى الصغيرات.

يـُشار إلى إن هذه البرامج التدريبية تعتبر إحدى البرامج التنموية والاجتماعية التي تنفذها مراكز ولجان التنمية الاجتماعية طوال العام لسد احتياجات المجتمع المحلي ومشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم .