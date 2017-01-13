 بلدية الأرطاوية تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والباعة المتجولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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بلدية الأرطاوية تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والباعة المتجولة

بلدية الأرطاوية تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والباعة المتجولة
المناطق-فلاج الشعيفاني

ضمن الجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات للكشف على بيئة المطاعم ورصد الملاحظات ومعالجة السلبيات ،وجه مدير بلدية الارطاوية الاستاذ/عبدالرحمن الصالح بقيام فرق من البلدية بإشراف المدير المكلف الاستاذ/ فهد حماد المطيري وبمساندة أمنية  بجولة رقابية مسائية على المطاعم والبوفيهات حيث اسفرت الحملة عن قصور في نظافة بعض المطاعم وضعف جودة تحضير الأطعمة داخلها و رصد العديد من المخالفات التي تتمثل في عدم الاهتمام بالنظافة العامه و سوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وكذلك أواني تالفه تظهر عليها علامات الصدأ وعدم التقيد بالزي الرسمي وتشغيل عماله بدون شهادات صحيه بالاضافة الى لحوم وخضروات فاسدة وقد تم ضبط العينات و اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المخالفين
من جانبه و اثناء الجولة ضبط عدد من الباعة المتجولة وتم مصادرة مابحوزتهم من بضاعة
وتأتي هذه الجولات المستمرة من قبل صحة البيئة ببلدية الارطاوية للوقوف بشكل مباشر على تقيد المطاعم بالشروط الصحية المتبعة حفاظا على صحة المواطن والتأكد من سلامة الغذاء من التلوث والفساد .

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