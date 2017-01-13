 وظائف للأطباء في الكليات التقنية بالدوادمي والباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ديربي عربي ناري في بطولة أمم إفريقيا اعتماد وزارتي ” التجارة” و “الزراعة ” كمقدمي خدمات تصديق حكومي وظائف للأطباء في الكليات التقنية بالدوادمي والباحة بلدية الأرطاوية تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والباعة المتجولة بمشاركة “188” طفلة مركز التنمية بالرياض ولجنة الخالدية يختتمان برامجهما التدريبية الأرصاد تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات للمناخ الحكومة اليمنية تؤكد أن نتائج زيارة ولد ‏الشيخ الأخيرة لعدن كانت ” قيمة وإيجابية” إدارة مهرجان “مزاين الإبل” تمنع البيع نقداً بعد شبهات “غسيل أموال” الطقس.. توقعات بأمطار خفيفة على الرياض والشرقية والقصيم سرعة تجاوب لأمانة الرياض مع بلاغ “المناطق” لتأمين موقع خطر بالروضة “صحة مكة” توقف خدمات مواطن وتطالبه بـ85 ألف ريال تكاليف علاج عامل كان على كفالته قبل 5 سنوات نتج عنها 5 وفيات.. هلال الباحة يباشر 168 بلاغ خلال عشرة ايام

وظائف للأطباء في الكليات التقنية بالدوادمي والباحة

وظائف للأطباء في الكليات التقنية بالدوادمي والباحة
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رغبتها في سد الاحتياج في عدد من الوحدات التدريبية لوظائف شاغرة ( طبيب مقيم ) للرجال، في الكلية التقنية بالباحة، والكلية التقنية بالدوادمي.
واشترطت المؤسسة للتقدم على الوظيفتين المتاحة، أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الطب والجراحة، وأن لا يقل المعدل عن جيد، واجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع اجتياز المقابلة الشخصية .
وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظائف سيبدأ في 1438/5/8هـ ويستمر حتى 1438/5/19هـ عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة ( www.tvtc.gov.sa ).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>