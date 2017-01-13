اعتماد وزارتي ” التجارة” و “الزراعة ” كمقدمي خدمات تصديق حكومي

اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وزارتي التجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة، كمقدمي خدمات تصديق حكومي، حيث تمكنت الجهتين من اجتياز متطلبات المركز بنجاح.

وتٌمكِن هذه الخطوة كلا الجهتين الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجهما من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.

علماً بأن المركز يقدم خدماته في سوق التعاملات الإلكترونية من خلال منظومةٍ متٌكامِلة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، وتتيح هذه المنظومة للمتعاملين بمختلف فئاتهم ” حكومة، مواطنون، أعمال ” من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة.