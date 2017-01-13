 ديربي عربي ناري في بطولة أمم إفريقيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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ديربي عربي ناري في بطولة أمم إفريقيا

ديربي عربي ناري في بطولة أمم إفريقيا
المناطق_الرياض

تشهد بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها الغابون، اليوم الخميس، الديربي العربي الوحيد في الدور الأول في مواجهة نارية تجمع المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.
وكانت الجزائر قد تعادلت مع زيمبابوي 2-2 في أولى مباريات المجموعة، الأحد الماضي، بينما خسرت تونس صفر-2 أمام السنغال.

ويراهن الفريقان، على مباراتهما، في ملعب فرانسفيل، شمالي الغابون، كي يخطفا ثلاث نقاط تحسن وضعهما داخل المجموعة وتعزز فرصهما في بلوغ الدور الثاني.

وقال مدرب المنتخب الجزائري، جورج ليكنس، إن اللاعب هلال سوداني سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، فضلا عن غياب الحارس رايس مبولحي، لكن اللاعب إسلام سليماني سيتمكن من اللعب بالنظر إلى إصابته بشكل خفيف.

وجرت آخر مباراة بين منتخبي تونس والجزائر، بشكل ودي، منذ سنتين تقريبا، انتهت بالتعادل إيجابيا، بهدف لمثله، فيما انتهى آخر لقاء بينهما في مباراة رسمية في كأس إفريقيا، بفوز تونس على الجزائر بهدف مقابل لا شيء.

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