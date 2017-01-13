الأمير سعود بن نايف يدشن (ويا التمر أحلى 2017 ) الأربعاء القادم

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف – أمير المنطقة الشرقية – مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة (ويّا التمر أحلى 2017 ) و حضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود – محافظ الأحساء – الأربعاء 27 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 25 يناير 2017 م ، حيث يستمر المهرجان لمدة 20 يوماً بمقر مركز المعارض من تنظيم أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الاحساء .

أوضح ذلك أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاقة المهرجان والذي أقيم في قاعة بلو ساندس بحضور امين غرفة الأحساء عبدالله النشوان ، و رئيس اللجان التنفيذية بالمهرجان المهندس محمد السماعيل ، ومدير العلاقات العامة والإعلام خالد بووشل وعدد من رجال الاعلام ، ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعية ..

وأضاف المهندس الملحم : بأن نسخة المهرجان لهذا العام سيكون بثوب جديد ، والذي يعتبر قفزة نوعية في عملية العرض والتسويق ، وتم التوسع في المساحة الاجمالية للمعرض لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من مشاركة تجار وصناع التمور بالأحساء ، وذلك سعيًا إلى تعزيز مناخ تسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج التمور ، حيث سجل المهرجان للعام المنصرم تعداد حضور 250 ألف زائر على مستوى الخليج العربي وسجلت المبيعات ما يزيد على 35 مليون ريال ، في حين سجلت مبيعات مزار تمور الأحساء في مهرجان الأحساء للنخيل والتمور ( للتمور وطن 2016 ) لهذا العام تجاوزت 79 مليون ريال ، وهذا يعطي مؤشر إيجابي لعملية الاستهلاك الاقتصادي لمنتوج التمر مما يؤكد تصاعد سلم الأهداف لتسويق تمور الأحساء

مبينا أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية للمهرجان لتؤكد على دعم سموه الكريم للمنتج الوطني ، وفق الرؤى الاستراتيجية للمهرجان بأن تكون الأحساء موطن للتمور عبر آليات عمل مرحلية في تحويل التمور من منتجٍ زراعي شعبي إلى منتجٍ اقتصادي واستثماري وسياحي كبير ومميز يسجل باسم الاحساء ، مضيفاً : كما ان لمتابعة ودعم سمو محافظ الأحساء اثرٌ بالغ في تحقيق التكاملية المشتركة وتوثيق ترابط القطاعات ذات العلاقة مع تجار ومصنعي التمور بالأحساء ، وصولاً الى تحقيق اهداف المهرجان بتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور ، لافتاً الى ان المهرجان يهدف إلى إبراز منتوج التمور بالاحساء على المستويين الاقليمي والعالمي ..

وكشف المهندس الملحم عن تخصيص موقع يفوق 800 متر مربع لفعالية بنوان ( سوق القيصرية ) وتضم أكثر من 35 حرفة يدوية وعدد من العروض التراثية ، والتي عملت كامل ديكوراتها محاكية لسوق القيصرية ، وذلك تعزيز لانضمام الأحساء في شبكة المدن المبدعة العالمية في اليونسكو في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية ، كما يعزز المهرجان كافة الفنون الشعبية وألوانها طيلة فعاليات المهرجان .

وخلال المؤتمر تحدث أمين غرفة الأحساء عبدالله النشوان : بأن المهرجان يعمل على توسيع النطاق التسويقي للتمور ، وجذب القوة الشرائية على مستوى عالميا بطرق متطورة وتنظيم آليات البيع ، وتشجيع المنتجات الوطنية لتكون ذات جودة عالية على مستوى السوق العالمية ، وتعريف المجتمع المحلي والدولي بأهمية النخيل وثماره وفوائده الصحية ، إضافةً إلى تحويل التمور إلى منتج اقتصادي مهم، وربط المتسوقين والمستثمرين بمجال التمور من داخل وخارج المملكة بسوق الاحساء للتمور

وأكد رئيس اللجان التنفيذية بالمهرجان المهندس محمد السماعيل : ان المهرجان يضم أكثر من 40 ركن للمصانع الوطنية المنتجة للتمور الاحسائية ، بالإضافة الى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له ، والذي من شأنه ان يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور ، كما انه سيُثري القطاع السياحي بالاحساء ، عبر العديد من الفعاليات من ابرزها ( سوق القيصرية ، معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية ، مسرح الطفل ، معرض للجهات الحكومية ذات العلاقة ) وغيرها من البرامج الأخرى والتي تُحاكي جميعها مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور عبر أساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة في تعميق وتأصيل تمور الاحساء .

وعلى هامش الملتقى أطلق أمين الأحساء هاشتاق أنا احب الاحساء والذي يأتي تزامننا مع انطلاقة المهرجان ، وسوف يوضع مجسم كبير في موقع المهرجان بالعبارة وهي من تصميم وفكرة الفنانة التشكيلية سمر الدوسري .