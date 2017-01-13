بالفيديو و الصور.. انهيار مبنى شهير في طهران إثر حريق شب فيه

انهار مبنى مؤلف من 15 طابقاً في وسط طهران اليوم الخميس بحسب الصور التي بثها التلفزيون الايراني الرسمي بشكل مباشر بعدما اندلعت النيران في طوابقه العليا.
والمبنى الذي يعود إلى العام 1960 ويشمل مركزاً تجارياً تم إخلاؤه، وكان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق في داخله حين انهار، ولم يتضح على الفور ما إذا تسبب الانهيار بسقوط ضحايا.
ولفت جلال ملكي إلى أن 200 رجل إطفاء من 10 مراكز بالعاصمة، يشاركون في عمليات إخماد الحريق حاليا.
ويتألف البرج من 15 طابقا، ويعتبر من المباني التجارية الشهيرة وسط العاصمة الإيرانية طهران.
ونقلت قنوات تلفزيونية إيرانية لحظة انهيار البرج بعد عدم السيطرة على النيران التي التهمته.
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