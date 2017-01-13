 دراسة: بدائل السكر تزيد الوزن بشكل كبير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة الباحة تعلن عن الدفعة الثالثة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة هيئة المهندسين تقرر ابتعاث 150 مهندساً إلى بريطانيا لتطوير مهاراتهم دراسة: بدائل السكر تزيد الوزن بشكل كبير الأسرى “البلوش وأكراد” في سجون النظام الإيراني يناشدون المنظمات الدولية التدخل لإنهاء معاناتهم بالفيديو و الصور.. انهيار مبنى شهير في طهران إثر حريق شب فيه الأمير سعود بن نايف يدشن (ويا التمر أحلى 2017 ) الأربعاء القادم 56 جهة تشارك فيها تحت شعار” كيف نكون قدوة” : ملتقى مكة الثقافي : البدء بتنفيذ 228 مبادرة لـ”بناء” الانسان مدني نجران يقوم بأعمال السلامة الوقائية بمحافظات المنطقة تنصيب ترامب .. 3 أيام تبدأ بالزهور وتختتم بالصلاة بتكلفة 200 مليون دولار ديربي عربي ناري في بطولة أمم إفريقيا اعتماد وزارتي ” التجارة” و “الزراعة ” كمقدمي خدمات تصديق حكومي وظائف للأطباء في الكليات التقنية بالدوادمي والباحة

دراسة: بدائل السكر تزيد الوزن بشكل كبير

دراسة: بدائل السكر تزيد الوزن بشكل كبير
المناطق_متابعات

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن المحليات الصناعية منخفضة السعرات الحرارية قد تسبب زيادة أكبر في الوزن.
وقال الباحثون من المعهد الوطني للشيخوخة التابع لوزارة الصحة الأمريكية إن احد التفسيرات المحتملة التي تقف وراء هذا الأمر هو أن بدائل السكر الطبيعي تؤثر على التمثيل الغذائي للجسم، مما يحفزه على تخزين المزيد من دهون البطن.

وحذر الباحثون من أن المحليات الصناعية قد تسهم في واقع الأمر في زيادة مشكلة البدانة المنتشرة بالفعل وليس في حلها.
وفحص الباحثون الأنظمة الغذائية وقياسات الجسم الخاصة بنحو ألف و500 رجل وامرأة في الولايات المتحدة في الفترة من 1984 وحتى 2012، وقارنوا بين الذين يستهلكون المحليات الصناعية والذين لا يستهلكونها.
ووجد الباحثون أن الذين يستخدمون بدائل السكر زاد لديهم على مدار عشر سنوات محيط الخصر بمقدار 6ر2 سنتيمتر، وكانت فرص تخزينهم لدهون البطن اكبر من غيرهم بنسبة 37%.
وأشار الباحثون إلى أن المحليات الصناعية منخفضة السعرات تحفز الجسم على تخزين المزيد من دهون البطن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>