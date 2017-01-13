جامعة الباحة تعلن عن الدفعة الثالثة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة

أعلنت جامعة الباحة اليوم (الخميس) عن الدفعة الثالثة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة في كلية العلوم والآداب بالمخواة، والعلوم، وطب الأسنان؛

وتدعوا الجامعة من الإخوة والأخوات المعلن عنهم مراجعة شؤون الموظفين بإدارة الجامعة لاستكمال إجراءات التعيين.

أولاً: كلية العلوم والآداب بالمخواة

محمد بن عبدالله سعيد العبدلي الغامدي أروى بنت جزاء عويض السلمي علي بن سعيد موسى العمري أريج بنت عبدالرحمن علي الزهراني سلطان بن عبدالله العتيبي بدور بنت يعن الله العماري عمر بن محمد باجعفر رؤى بنت سامي فلمبان محمد بن حسن محمد الزبيدي ثريا بنت خلف الثمالي

ثانياً: كلية العلوم

صالح بن عبدالعزيز الشايع مشاعل بنت عبدالعزيز السكيت علي بن محمد علي القشعمي نورة بنت حسن غرمان الشهري

ثالثاً: كلية طب الاسنان