 جامعة الباحة تعلن عن الدفعة الثالثة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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جامعة الباحة تعلن عن الدفعة الثالثة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة

جامعة الباحة تعلن عن الدفعة الثالثة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة
المناطق_عبد الرحمن سفر

أعلنت جامعة الباحة اليوم (الخميس) عن الدفعة الثالثة للمقبولين والمقبولات على وظيفة  معيد ومعيدة في  كلية العلوم والآداب بالمخواة، والعلوم، وطب الأسنان؛ 

وتدعوا الجامعة من الإخوة والأخوات المعلن عنهم مراجعة شؤون الموظفين بإدارة الجامعة لاستكمال إجراءات التعيين.

 

أولاً: كلية العلوم والآداب بالمخواة 

  1. محمد بن عبدالله سعيد العبدلي الغامدي
  2. أروى بنت جزاء عويض السلمي
  3. علي بن سعيد موسى العمري
  4. أريج بنت عبدالرحمن علي الزهراني
  5. سلطان بن عبدالله العتيبي
  6. بدور بنت يعن الله العماري
  7. عمر بن محمد باجعفر
  8. رؤى بنت سامي فلمبان
  9. محمد بن حسن محمد الزبيدي
  10. ثريا بنت خلف الثمالي

 

ثانياً: كلية العلوم

  1. صالح بن عبدالعزيز الشايع
  2. مشاعل بنت عبدالعزيز السكيت
  3. علي بن محمد علي القشعمي
  4. نورة بنت حسن غرمان الشهري

 

ثالثاً: كلية طب الاسنان 

  1. أدريس بن علي احمد بصيلي
  2. عبدالله بن مسلط هندي العتيبي
  3. خالد بن لافي عيد الرشيدي
  4. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي
  5. عيسى بن عبدالله محمد الغامدي

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