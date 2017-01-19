مرضى يستفيدون من أعضاء متوفي دماغياً في تبوك

نجح فريق طبي من المركز السعودي لزراعة الأعضاء في إجراء عملية جراحية لنقل أعضاء متوفي دماغيا بمستشفى الملك خالد بتبوك وذلك بعد أن تمّ التأكّد من الوفاة طبقاً للبرتوكول الوطني لتشخيص الوفاة الدماغية تحت إشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء .

اوضح مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني ان المتوفي دماغياً هو شاب باكستاني عمره 25 عاما وقد تم إجراء عملية نقل أعضاء المتوفى بعد شرح الحالة لذويه والحصول على الموافقة الخطية من ذوي المتوفى دماغياً على التبرع بالأعضاء، وقد تم نقل الأعضاء لصالح اربعة مرضى كانوا بحاجة الى زراعة كلى وكبد وقلب .

وبين العمراني أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك قدمت شكرها وتقديرها الى ذوي المتوفي على موافقتهم بالتبرع بأعضاء ابنهم المتوفي دماغيا ومساهمتهم في انقاذ حياة اربعة مرضى كانوا بأمس الحاجة الى هذا التبرع