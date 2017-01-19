تركيا تفتتح 8 مستشفيات كبرى خلال العام الجاري…إحداها الأكبر في أوروبا

تعتزم الحكومة التركية افتتاح 8 مستشفيات كبرى في عدد من المحافظات التركية خلال العام الجاري، تتسع لـ 41 ألف سير. وتبلغ تكلفة بناء المستشفيات الثمانية 23 مليار ليرة تركي، و يشارك في إنجازها القطاعان العام والخاص خلال العام الجاري. وبدأت مستشفى مدينة “يوزقات” باستقبال المرضى يوم الأحد الماضي، فيما ستبدأ مشفى مدينة “مرسين” تقديم الخدمات للمرضى في غضون الأيام القادمة. وسيتم استكمال المستشفيات التي يتم إنشاؤها في مدينة “قيصري” و”منطقة بلكنت” بالعاصمة أنقرة، و”أضنة” و”إسبارتا” و”أسكي شهير” خلال العام الجاري. وتعد مستشفى “بلكنت” التي يتم إنشاؤها بالعاصمة أنقرة، أكبر مشفى في أوروبا، وتتسع لـ 3 آلاف و700 سرير، والتي تبنى على مساحة مليون و308 متر مربع. وتتسع مشفى مدينة أضنة لألف و550 سرير، ومشفى مدينة أصبرته يتسع لـ755 سرير، ومشفى مدينة مرسين يتسع لألف و253 سرير، ومشفى مدينة يوزقات يتسع لـ 475 سرير، فيما تتسع مشفى مدينة مرسين لـ 558 سرير، ويتسع مشفى مدينة أسكي شهير لألف و81 سرير، ومشفى مدينة قصري يتسع لـ 583 سرير. وتعمل وزارة الصحة التركية إلى زيادة نسبة الأسرة للمرضى حتى نهاية العام الجاري إلى 64 بالمئة، فيما تعمل على إيصال نسبة الأسرة إلى 100 بالمئة حتى عام 2023. كما تعمل الوزارة على توفير غرفة خاصة لكل مريض في المستشفيات الكبرى، تحتوي بداخلها ثلاجة، وتلفزيون، وسرير لمرافق المريض، بالإضافة إلى حمام مستقل داخل الغرفة.