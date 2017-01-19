إشارة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن انتشار رسائل بعنوان ” معلمة في مدرسة السابعة عشر بحائل بكل أنانية وحقد تكرم جميع طالباتها باستثناء طالبة واحدة ” ومقاطع صوتية لطالبة تشكي لوالدتها عدم تكريمها ومنحها شهادة مثل بقية زميلاتها في الفصل عليه فقد تابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الحادثة عبر مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة فوزية بنت جوفان الجنيدي ومديرة مكتب تعليم شرق حائل الأستاذة حسناء الموكاء ومشرفة الصفوف الأولية المشرفة التربوية رقية الضمادي في مكتب تعليم شرق حائل وأتضح ما يلي:-

أولاً: الحادثة وقعت بتاريخ 14/4/1438هـ في الصف الثاني الابتدائي بالمدرسة أثناء الحفل الذي أقامته معلمة الفصل للطالبات اللاتي استطعن اجتياز المهارات المطلوبة ولعدم اجتياز الطالبة للمهارات المطلوبة قامت المعلمة و بأسلوب تربوي بتكريم الطالبة المذكورة بهدية مماثلة لزميلاتها ويتضح ذلك من المقطع المنتشر بوجود صندوق الهدية أمام الطالبة وكانت شكوى الطالبة في المقاطع الصوتية تتمحور حول عدم منحها شهادة مثل بقية زميلاتها وذلك حدث فعلاً كونها في الأصل لم تجتاز المهارات المطلوبة لمنحها الشهادة ومنحت اشعار بإلحاقها في البرنامج العلاجي لمعالجة القصور في اجتياز المهارات المطلوبة موجود بصندوق الهدية الذي تم اهداءها مع زميلاتها .

ثانياً: تعاني الطالبة من ضعف شديد في التحصيل العلمي في مادة لغتي على الرغم من وجودها بالصف الثاني الابتدائي وهو ما أسهم بعدم تجاوزها للمهارات المطلوبة وتم استكمال البرنامج العلاجي للطالبة غير المتقنة لمدة اسبوع إعتباراً من الاحد 17 / 4 /1438هـ لمحاولة اكسابها المهارات المطلوبة وفقا لتعليمات وزارة التعليم المنظمة لمعالجة وضع الطالبات غير المجتازات للمهارات المطلوبة قبل تقييمها بشكل نهائي ومع الأسف تغيبت الطالبة عن الحضور طوال الأسبوع الحالي عن الحضور لمعالجة وضعها قبل إصدار النتيجة النهائية للفترة الثانية عبر نظام نور الوزاري الخاص بنتائج الطلاب والطالبات.

ثالثاً: التحقت الطالبة في الابتدائية 17 مطلع الفصل الدراسي الاول من هذا العام الدراسي 1437/1438هـ علماً بأنها اخفقت في مادتي العلوم والرياضيات نهاية الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الماضي

1436/1437هـ في الصف الاول ابتدائي في مدرستها السابقة ، وبعد شهر من محاولات المعلمة لرفع مستواها العلمي صدر قرار من إدارة المدرسة بإلحاق الطالبة ببرنامج لصعوبات التعلم في المدرسة وتم طلب والدتها للحضور للمدرسة عدة مرات

خلال الفصل الدراسي الحالي عبر خطاب رسمي من قبل إدارة المدرسة إلا أنها للأسف لم تستجيب لذلك إضافة إلى أنه تم التواصل مع شقيقة والدة الطالبة والتي تعمل إدارية في نفس المدرسة لإطلاعها على الضعف الشديد في مستوى الطالبة لمحاولة تدارك وضعها قبل نهاية الفصل الدراسي ألا أن ذلك لم يأتي بنتيجة إيجابية ويكشف سجل دفتر الواجبات الموجود في المدرسة عدم متابعة والدة الطالبة لها بعدم وجود توقيع لها على السجل خلال الفترة الماضية

رابعاً : تبقى ابنتنا الطالبة محور اهتمام منسوبات المدرسة والتي لم تألوا جهداً في تعزيز ثقتها بنفسها والحرص على تلقيها القدر الكافي من المهارات التي تمكنها من مواصلة حياتها بشكل متوازن علمياً ونفسياً.

وعليه تود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل التأكيد على حرصها على المضي قدماً في تكريس مبدأ الشفافية والوضوح وتقديم كافة ملابسات أي حادثة قد تقع أمام الرأي العام وفي المقابل تعلن تمسكها بحقها وحق منسوبيها النظامي والقانوني ضد كل ما يثار ضدهم بهدف التشهير والإساءة وإلحاق الضرر بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لم يثبت شرعيته وقانونيته وفقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.