 جامعة القصيم توقع عقوداً خدمية بأكثر من 43 مليون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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جامعة القصيم توقع عقوداً خدمية بأكثر من 43 مليون

جامعة القصيم توقع عقوداً خدمية بأكثر من 43 مليون
المناطق_بريدة

وقع معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، عقد صيانة ونظافة مباني الكليات في قطاع بريدة بالجامعة، مع شركة العباقرة للتجارة والمقاولات، بقيمة بلغت حوالي 30 مليون و283 ألف ريال لمدة (36) شهراً، تقوم بمقتضاه الشركة بإنجاز كافة أعمال الصيانة والنظافة لكليات قطاع بريدة بالجامعة، كما وقع معاليه عقد التشغيل الجزئي لمقررات اللغة الإنجليزية للسنة التحضيرية بعمادة الخدمات التعليمية بالجامعة، مع  شركة الخليج للتدريب والتعليم، بقيمة بلغت حوالي 13مليون و272 ألف ريال لمدة عام واحد.
وقال الدكتور خالد البشر عميد عمادة الخدمات التعليمية بالجامعة: إن هذا العقد يهدف لرفع كفاءة طلاب السنة التحضيرية البالغ عددهم أكثر من 3000 طالب في مهارات وعلوم اللغة الإنجليزية، حيث يتلقون اللغة عن أصحابها، مما يرفع من مستواهم العلمي والتحصيلي، ويعينهم على التأقلم والتعود على الدراسة باللغة الإنجليزية، ويسهم في تهيئتهم للدراسة بالكليات المستهدفة التي تعتمد في مناهجها بشكل كبير على اللغة الإنجليزية كالطب والصيدلة والعلوم وغيرها، مشيداً بالدعم الكبير الذي تتلقاه عمادة الخدمات التعليمية من معالي مدير الجامعة بتسهيل الإجراءات وتوفير الميزانيات المطلوبة للارتقاء بمستوى الطلاب ورفع كفاءة العملية التعليمية

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