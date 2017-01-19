“المطاحن الرابعة” تستبعد ارتفاع اسعار الدقيق في السوق المحلية حاليا

أكدت شركة المطاحن الرابعة عدم رفع اسعار الدقيق في السوق المحلية في الوقت الراهن، وأن عملية الاستيراد و الخزن الاستراتيجي سوف يكون عن طريق الجهات المعنية بالدولة، على أن تقوم الشركة بالطحن و التوزيع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة حماد القحطاني خلال لقائه أعضاء لجنة المخابز بغرفة الشرقية الأربعاء الذي اداره هذا اللقاء رئيس لجنة المخابز الوليد المبارك ، بحضور نائب الرئيس لقطاع المساندة بالشركة جمال الصبحي، ومدير المؤسسة العامة للحبوب بالدمام طارق حصريم لافتا إلى أن الشركة الرابعة تحت مظلتها (3) فروع و هي (الدمام-الخرج-المدينة المنورة) وقد تم خلال اللقاء استعراض آلية العمل مع المستفيدين بعد خصخصة المؤسسة العامة للحبوب، كما أوضح القحطاني عن آخر المستجدات والمتغيرات التي تمت على الدقيق المدعوم