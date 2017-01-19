 طب الأسنان بجامعة جازان تقدم عدد من البرامج العلاجية لأسر الشهداء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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طب الأسنان بجامعة جازان تقدم عدد من البرامج العلاجية لأسر الشهداء

طب الأسنان بجامعة جازان تقدم عدد من البرامج العلاجية لأسر الشهداء
المناطق_أمل بهكلى

نفذت كلية طب الأسنان بجامعة جازان برنامجاً لأسر شهداء الواجب وذلك بتقديم خدمات علاجية لهم ضمن فعاليات تكريم أسر الشهداء الذي نظمه فريق تواصل التطوعي بالغرفة التجارية بمنطقة جازان .

ويأتي هذا البرنامج الذي نفذته مجموعة من طبيبات الامتياز بالكلية ضمن البرامج الذي تنفذها الكلية للإسهام في خدمة المجتمع .

وبين عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبد الوهاب الأمير أن ما تقوم به الكلية ما هو إلا جزء يسير مما تحرص جامعة جازان على تقديمه خدمة للمجتمع ضمن استراتيجيتها الهادفة أكاديمياً واجتماعياً، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي كنوع من العرفان بالجميل لما قدمه شهداء الوطن في الحد الجنوبي واستمراراً للدور الرائد الذي تقدمه الجامعة ضمن واجبها الوطني والإنساني.

يذكر أن  جامعة جازان نفذت عدداً من البرامج الخاصة بالشهداء وأسرهم، وكذلك المرابطين على الحد الجنوبي ممثلة في إعفاء المشاركين منهم من رسوم التعليم عن بعد.

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