أمناء لجان تنمية سياحة محافظات القصيم يطلعوا على مشروع سياحة وضيافة عيون الجواء

اطلع أمناء لجان التنمية السياحية بمحافظات منطقة القصيم على مشروع سياحة وضيافة الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة عيون الجواء بالتعاون مع بلدية محافظة عيون الجواء وهيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم وترعاه شركة دواجن الوطنية، وقد تجول اعضاء اللجنة بمشاركة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح على مواقع مشروع سياحة وضيافة واستمعوا لشرح عنه من مدير المشروع سليمان السلمان كما وقفوا على المواقع التي تم تحديدها كمسار للمشروع في محافظة عيون الجواء كجامع ومجمع الملك فهد، المرقب، القرية التراثية، صخرة عنترة.

وقد أبدى الجميع إعجابهم بمشروع سياحة وضيافة والأهداف التي سعى لتحقيقها خلال عامه الأول متمنيا استمراره وتطويره.

مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني القصيم إبراهيم المشيقح عقد لقاء بأمناء اللجان أوضح لهم أهمية الزيارات للتعرف عن قرب على البرامج والمشاريع والحصول على إجابات وافية من قبل المنظمين والوقوف على مراحل تنفيذ العمل والخطوات التي أسهمت في نجاح واستمرار مشاريع التنمية السياحية وتطورها في كل محافظة

مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم وأمناء لجان التنمية السياحية بمحافظات منطقة القصيم التقوا بمحافظ عيون الجواء محمد بن حجاج

بحضور أعضاء لجنة التنمية السياحية بمحافظة عيون الجواء