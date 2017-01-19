 أمناء لجان تنمية سياحة محافظات القصيم يطلعوا على مشروع سياحة وضيافة عيون الجواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل إمارة جازان يتفقد مشروعات بلدية ومشروع مستشفى محافظة الدرب أمناء لجان تنمية سياحة محافظات القصيم يطلعوا على مشروع سياحة وضيافة عيون الجواء طب الأسنان بجامعة جازان تقدم عدد من البرامج العلاجية لأسر الشهداء جامعة القصيم توقع عقوداً خدمية بأكثر من 43 مليون “المطاحن الرابعة” تستبعد ارتفاع اسعار الدقيق في السوق المحلية حاليا  معلمة في مدرسة السابعة عشر بحائل بكل أنانية وحقد تكرم جميع طالباتها باستثناء طالبة واحدة ” تركيا تفتتح 8 مستشفيات كبرى خلال العام الجاري…إحداها الأكبر في أوروبا أمير الباحة يشيد بالتقرير الخاص بإنجازات شرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها مرضى يستفيدون من أعضاء متوفي دماغياً في تبوك أمير مكة يطلع على مشروع المنتزه الوطني بالهدا والشفا جامعة الباحة تعلن عن الدفعة الثالثة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة هيئة المهندسين تقرر ابتعاث 150 مهندساً إلى بريطانيا لتطوير مهاراتهم

أمناء لجان تنمية سياحة محافظات القصيم يطلعوا على مشروع سياحة وضيافة عيون الجواء

أمناء لجان تنمية سياحة محافظات القصيم يطلعوا على مشروع سياحة وضيافة عيون الجواء
المناطق_بريدة

اطلع أمناء لجان التنمية السياحية بمحافظات منطقة القصيم على مشروع سياحة وضيافة الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة عيون الجواء بالتعاون مع بلدية محافظة عيون الجواء وهيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم وترعاه  شركة دواجن الوطنية، وقد تجول اعضاء اللجنة بمشاركة  مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح على مواقع مشروع سياحة وضيافة واستمعوا لشرح عنه من مدير المشروع سليمان السلمان كما وقفوا على المواقع التي تم تحديدها كمسار للمشروع في محافظة عيون الجواء كجامع ومجمع الملك فهد، المرقب، القرية التراثية، صخرة عنترة.
وقد أبدى الجميع إعجابهم بمشروع سياحة وضيافة والأهداف التي سعى لتحقيقها خلال عامه الأول متمنيا استمراره وتطويره.
مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني القصيم إبراهيم المشيقح عقد لقاء بأمناء اللجان أوضح لهم أهمية الزيارات للتعرف عن قرب على البرامج والمشاريع والحصول على إجابات وافية من قبل المنظمين والوقوف على مراحل تنفيذ العمل والخطوات التي أسهمت في نجاح واستمرار مشاريع التنمية السياحية وتطورها في كل محافظة
مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم وأمناء لجان التنمية السياحية بمحافظات منطقة القصيم التقوا بمحافظ عيون الجواء محمد بن حجاج
بحضور أعضاء لجنة التنمية السياحية بمحافظة عيون الجواء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>