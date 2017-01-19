إدانة زوجين في ألمانيا استغلا بغيا لمدة أعوام

أدانت محكمة ألمانية زوجين بتهمة ممارسة القوادة واستغلال امرأة بغي على مدى سنوات. وحكمت محكمة زاربروكن جنوب ألمانيا على الرجل (46 عاما) بالسجن عام ونصف وامرأته (52 عاما) بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ. وكان الزوجان قد اعترفا جزئيا بالتهم المنسوبة إليهما ولكنهما تعهدا بدفع 170 ألف يورو منها 136 ألف يورو على سبيل التعويض و 34 ألف يورو على سبيل الاسترضاء للمرأة البالغة من العمر 42 عاما. وأعلنت المحكمة حكمها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وعاش الزوجان حياة مترفة من دخل المرأة حيث اشتروا على سبيل المثال عدة سيارات بهذه الأموال. ولم تثبت في حق الزوجين تهمة الإصابة الجسدية الخطيرة ولكنهما اعترفا بأنهما كانا “يضايقانها بالضرب”. ولم يصبح الحكم واجب النفاذ بعد.