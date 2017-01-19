 وزير الخارجية يستقبل سفراء اليمن واسبانيا وبريطانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يستقبل سفراء اليمن واسبانيا وبريطانيا

وزير الخارجية يستقبل سفراء اليمن واسبانيا وبريطانيا
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استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير, بمكتبه بمقر الوزارة اليوم, كلاً على حده، السفير اليمني المعين لدى المملكة الدكتور شائع الزنادي، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة، وذلك تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .
كما استقبل معاليه السفير الاسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة .
واستقبل معاليه السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وجرى خلال الاستقبالات, بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك

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