 العمل توضح حقيقة تصريحات مدير فرع منطقة مكة عن الموظف السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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العمل توضح حقيقة تصريحات مدير فرع منطقة مكة عن الموظف السعودي

العمل توضح حقيقة تصريحات مدير فرع منطقة مكة عن الموظف السعودي
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما صدر من تصريحات منسوبة لمدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة في وسائل الإعلام لا يمثل رأي الوزارة.
وأكّدت الوزارة في بيان لها اليوم أن ما يصدر عن الوزارة يكون عبر المتحدث الرسمي المخول بالإدلاء بالتصريحات حول ما يتعلق بالوزارة وبرامجها.

وكانت تصريحات نسبت إلى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مكة المكرمة، حذّر خلالها على لسان الوزارة المنشآت من فصل الموظف السعودي، ودعا فيها للإبقاء عليه حتى ولو كانت في غير حاجة إليه.

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