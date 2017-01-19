العمل توضح حقيقة تصريحات مدير فرع منطقة مكة عن الموظف السعودي

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما صدر من تصريحات منسوبة لمدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة في وسائل الإعلام لا يمثل رأي الوزارة.

وأكّدت الوزارة في بيان لها اليوم أن ما يصدر عن الوزارة يكون عبر المتحدث الرسمي المخول بالإدلاء بالتصريحات حول ما يتعلق بالوزارة وبرامجها.

وكانت تصريحات نسبت إلى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مكة المكرمة، حذّر خلالها على لسان الوزارة المنشآت من فصل الموظف السعودي، ودعا فيها للإبقاء عليه حتى ولو كانت في غير حاجة إليه.