أمير القصيم يشيد بالتناغم ما بين الجهات الحكومية ورجال الأعمال

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ومدير عام مديرية الشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي ، المتبرعين بمنشآت صحية من رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص ، وذلك في برج المياه بمدينة بريدة.

وأثنى سمو أمير منطقة القصيم على ما قدمه المتبرعين من إيجاد منشآت صحية ، تأتي في إطار تعزيز وترسيخ التكافل الاجتماعي والدور التكاملي والتناغم ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، في رسالة تؤكد على دور رجالات قطاع الأعمال بالقصيم في المساهمة بالتنمية بمختلف مجالاتها ومنها القطاع الصحي ، والمشاركة الفاعلة في العمل الخيري والاجتماعي ، إلى جانب ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمنشآت وتعظيم الدور الاجتماعي لأصحاب الأعمال وتحفيزهم للمساهمة والمشاركة في مبادرات وبرامج العمل الخيري والتنمية المجتمعية ، مؤكداً سموه على أهمية الدور الذي يقوم به رجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص في الشراكة والمسؤولية الاجتماعية للبرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذ بالمنطقة بصفة عامة.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم ، بما قدمه المتبرعين وهم: منصور التركي لإنشاء وتجهيز وحدة قسطرة القلب وتوسعة العناية المركزة وإعادة تأهيليها بمستشفى الملك سعود بعنيزة ، وشركة الوطنية بإنشاء مركز صحي أوثال ، ومحمد وعبدالله السبيعي لإعادة تأهيل مستشفى الشفاء بعنيزة ، ومحمد الفوزان السابق لإنشاء مركز الكلى بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة ، وأبناء موسى العليان لإنشاء مبنى الكلى 40 كرسي بمستشفى بريدة المركزي ، وعبدالعزيز المنيف لإنشاء مبنى الكلى بمركز أبانات ، وسليمان العمري لتهيئة قسم التبرع بالدم بمستشفى بريدة المركزي ، وأبناء فهد العويضة لإيجاد مبنى الكلى والعيادات الخارجية ، ومبنى الطب الشرعي بمستشفى بريدة المركزي ، ومركز القدم السكري ببريدة، من مبادرات وطنية تنم عن حسهم الوطني تجاه وطنهم ومجتمعهم