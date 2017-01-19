 وفد طلابي لمدارس عالمية يزور قرية ذي عين الاثرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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وفد طلابي لمدارس عالمية يزور قرية ذي عين الاثرية

وفد طلابي لمدارس عالمية يزور قرية ذي عين الاثرية
المناطق-عبدالرحمن سفر
استقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الأستاذ/ زاهر محمد الشهري    وفدا طلابيا لمدارس عالمية ( international schools ) : مدرسة الورود العالمية من جدة  ومدرسة الخزامى من المنطقة الشرقية  والذي يتكون من 51 طالبا للمرحلتين  الابتدائية والمتوسطة
ورحب الشهري بالوفد الطلابي مشيرا بالدور الذي تقدمه هيئة السياحة والشركاء للسياحة بالمنطقة من خدمات للسياح ولهذا النوع من السياحة والزيارات الطلابية وجعلها من الوجهات السياحية المتميزة في استقطاب رحلات سياحة ولا تقتصر على موسم الصيف فقط
وتضمنت زيارة الوفد الطلابي غابة رغدان وجولة في مدينة الباحة وزيارة قرية ذي عين التراثية  و قابل الوفد مدير القرية الأستاذ/يحيى عارف ، و استمع الوفد الطلابي إلى شرح مفصل على جهود هيئة السياحة في ترميم القرية وعلى ما تحويه القرية من مبان تراثية ووجهات زراعية وعين الماء ، كما تم دخول أحد المباني التراثية من خلال مجموعات بواقع 15 طالب ، وقد أبدى الطلاب ومرافقيهم من المعلمين إعجابهم وانبهارهم بالفن المعماري وإطلالته الساحرة على الوجهات الزراعية ، وفي ختام الزيارة قدمت للوفد العديد من المطبوعات كهدايا تتمثل في صور للقرية وبرشورات تعريفية.
من جهته أوضح رئيس الوفد الطلابي  بأن هذه الزيارة تثقيفية ، تهدف إلى التعرف على المقومات السياحة والطبيعية والتراثية بالمنطقة

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