 جمرك حالة عمار يُحبط محاولتين لتهريب أكثر من «54» ألف حبة مخدرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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جمرك حالة عمار يُحبط محاولتين لتهريب أكثر من «54» ألف حبة مخدرة

جمرك حالة عمار يُحبط محاولتين لتهريب أكثر من «54» ألف حبة مخدرة
المناطق_وكالات

تمكّن جمرك حالة عمار من إحباط محاولتين لتهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (54.597) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون حبة مخدرة وذلك في عمليتين منفصلتين.

وتفصيلاً قال الأستاذ عبد العزيز النعيمة مدير عام جمرك حالة عمار: تم ضبط المحاولة الأولى بعد قدوم المركبة إلى الجمرك وعند قيام المراقب الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عثر على كمية من الحبوب بلغ عددها (53.647) حبة مخبأة بداخل علب حلوى معدنية تحتوي على طبقتين وتم وضع الحبوب في الطبقة السفلى لمحاولة التموية.

وفي المحاولة الثانية تم العثور على كمية بلغ عددها (950) حبة بعد قدوم المركبة وبإنهاء إجراءاتها الجمركية اشتبه المراقب الجمركي بالسائق ومرافقه وبتفتيشهم عثر على الحبوب المخدرة مخبأة داخل ملابس السائق الداخلية بعد تثبيتها بأماكن حساسة إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون دخولها مضيفاً إلى أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمار أنه بالرغم لتعدد محاولات التهريب للممنوعات إلا أن مثل هذه الطرق وغيرها لم تعد تُشكّل أي صعوبة لدى منسوبي ومنسوبات الجمارك في كشفها وإحباطها, مؤكداً أن ذلك يعود لبناء القدرات وتطوير المهارات وتوفير كافة الوسائل الرقابية المساندة لمكافحة التهريب بكافة أنواعه, والذي تُقدمه الجمارك السعودية لجميع منسوبيها في المنافذ الجمركية (البرية, الجوية والبحرية).

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