 “16982” ألف مراجع لمركز طب العيون بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الإطاحة بمصنع للخمور بمحافظة الجبيل ختام أعمال التمرين البحري السعودي السوداني (الفلك 2) بجدة أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي “16982” ألف مراجع لمركز طب العيون بنجران جمرك حالة عمار يُحبط محاولتين لتهريب أكثر من «54» ألف حبة مخدرة أمير القصيم يشيد بالتناغم ما بين الجهات الحكومية ورجال الأعمال وفد طلابي لمدارس عالمية يزور قرية ذي عين الاثرية هيئة الهلال الأحمر تدشن مركز التدريب النسائي بمكة وزير الخارجية يستقبل سفراء اليمن واسبانيا وبريطانيا العمل توضح حقيقة تصريحات مدير فرع منطقة مكة عن الموظف السعودي إدانة زوجين في ألمانيا استغلا بغيا لمدة أعوام مطالبة بتفعيل خدمة المجتمع والعمل التطوعي بالجامعات والتوسع في التعليم المهني

“16982” ألف مراجع لمركز طب العيون بنجران

“16982” ألف مراجع لمركز طب العيون بنجران
المناطق_نجران
 استقبلت وزارة الصحة ممثلة بمركز طب العيون بمستشفى الملك خالد بنجران (16982) مراجع خلال العام الماضي 1437هـ فيما أجري  899 عملية  جراحية بالمركز و 1085 إجراء شملت الليزر  والليزك وحلقات القرنية ويضم المركز عيادات تخصصية مدعومة بالكادر الطبي من استشاريين و أخصائيين و فنيين بصريات و كذلك غرف للفحص وقياس للنظر وكل عيادة مجهزة بوحدة فحص متكاملة من المجهر الضوئي والمصباح الشقي وجهاز قياس الضغط وكذلك العدسات وتم فتح عيادات تخصصية للشبكية والمياه الزرقاء والحول وتجميل العيون وأعصاب العيون
الجدير بالذكر أن صحة نجران تعمل الآن على خطط تطويريه للمركز تشمل التوسعة و التجهيز بأحدث الأجهزة سعيآ منها للرقي بالخدمة المقدمة و أكتساب رضا المرضى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>