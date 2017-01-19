“16982” ألف مراجع لمركز طب العيون بنجران

استقبلت وزارة الصحة ممثلة بمركز طب العيون بمستشفى الملك خالد بنجران (16982) مراجع خلال العام الماضي 1437هـ فيما أجري 899 عملية جراحية بالمركز و 1085 إجراء شملت الليزر والليزك وحلقات القرنية ويضم المركز عيادات تخصصية مدعومة بالكادر الطبي من استشاريين و أخصائيين و فنيين بصريات و كذلك غرف للفحص وقياس للنظر وكل عيادة مجهزة بوحدة فحص متكاملة من المجهر الضوئي والمصباح الشقي وجهاز قياس الضغط وكذلك العدسات وتم فتح عيادات تخصصية للشبكية والمياه الزرقاء والحول وتجميل العيون وأعصاب العيون

الجدير بالذكر أن صحة نجران تعمل الآن على خطط تطويريه للمركز تشمل التوسعة و التجهيز بأحدث الأجهزة سعيآ منها للرقي بالخدمة المقدمة و أكتساب رضا المرضى.