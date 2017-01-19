 أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي

أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي
المناطق_عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز  أمير منطقة عسير صباح اليوم في مكتبه بالإمارة مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بمنطقة عسير يحيى بن عصام كركتلي والذي قدم التقرير السنوي لأعمال المؤسسة للعام المالي 1436/1437 هـ

وأوضح مدير فرع مؤسسة النقد بالمنطقة أن التقرير شمل التطورات المختلفة في مجال الاتصاد المحلي مثل التطورات النقدية والنشاط المصرفي والسوق المالية والاسعار المالية العامة والحسابات القومية والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات إضافة إلى ايجاز اخر التطورات الاقتصادية المجلية في مختلف القطاعات الانتاجية المحلية مثل تصميم وإدارة السياسة النقدية والرقابة والاشراف على البنوك التجارية وقطاع التأمين والتمويل , كما تضمن التقرير البيانات الرسمية من الوزارات والادارات الحكومية والمؤسسات العامة وبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي . 

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