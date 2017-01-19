الرئيس اليمني: القوى الانقلابية أصبحت ‏صفحة من الماضي القريب الموحش

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن القوى ‏الانقلابية في بلاده أصبحت مجرد صفحة من ‏الماضي القريب الموحش .

وقال في مقال افتتاحي نشرته اليوم صحيفة (‏‏14 أكتوبر) الحكومية الصادرة من عدن بمناسبة ‏مرور 49 عامًا على صدورها ” وقد حل اليوم الذي ‏يمكننا وصف – القوى الانقلابية – بأنها قد أصبحت مجرد ‏صفحة من الماضي القريب الموحش التي طويناها معا ‏وإلى الأبد”.

وأشار إلى أن الملشيات الانقلابية أمعنت في تدمير ‏وإحراق مختلف البنى التحتية ومرافق الدولة ‏ومؤسساتها ومنها ما يرتبط بالثورة وأهدافها التي ‏تستعديها تلك القوى ولا تؤمن بها باعتبارها تتقاطع مع ‏نهجها وفكرها الكهنوتي الفئوي المناطقي المقيت”.