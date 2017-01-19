الرئيس اليمني: القوى الانقلابية أصبحت ‏صفحة من الماضي القريب الموحش

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن القوى الانقلابية في بلاده أصبحت مجرد صفحة من الماضي القريب الموحش .
وقال في مقال افتتاحي نشرته اليوم صحيفة (14 أكتوبر) الحكومية الصادرة من عدن بمناسبة مرور 49 عامًا على صدورها ” وقد حل اليوم الذي يمكننا وصف – القوى الانقلابية – بأنها قد أصبحت مجرد صفحة من الماضي القريب الموحش التي طويناها معا وإلى الأبد”.
وأشار إلى أن الملشيات الانقلابية أمعنت في تدمير وإحراق مختلف البنى التحتية ومرافق الدولة ومؤسساتها ومنها ما يرتبط بالثورة وأهدافها التي تستعديها تلك القوى ولا تؤمن بها باعتبارها تتقاطع مع نهجها وفكرها الكهنوتي الفئوي المناطقي المقيت”.
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