 الرئيس اليمني: القوى الانقلابية أصبحت ‏صفحة من الماضي القريب الموحش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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الرئيس اليمني: القوى الانقلابية أصبحت ‏صفحة من الماضي القريب الموحش

الرئيس اليمني: القوى الانقلابية أصبحت ‏صفحة من الماضي القريب الموحش
المناطق_وكالات

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن القوى ‏الانقلابية في بلاده أصبحت مجرد صفحة من ‏الماضي القريب الموحش .
وقال في مقال افتتاحي نشرته اليوم صحيفة (‏‏14 أكتوبر) الحكومية الصادرة من عدن بمناسبة ‏مرور 49 عامًا على صدورها ” وقد حل اليوم الذي ‏يمكننا وصف – القوى الانقلابية – بأنها قد أصبحت مجرد ‏صفحة من الماضي القريب الموحش التي طويناها معا ‏وإلى الأبد”.

وأشار إلى أن الملشيات الانقلابية أمعنت في تدمير ‏وإحراق مختلف البنى التحتية ومرافق الدولة ‏ومؤسساتها ومنها ما يرتبط بالثورة وأهدافها التي ‏تستعديها تلك القوى ولا تؤمن بها باعتبارها تتقاطع مع ‏نهجها وفكرها الكهنوتي الفئوي المناطقي المقيت”.

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