 اوكودا: التعاون الرياضي بين اليابان والمملكة مثمر ومميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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اوكودا: التعاون الرياضي بين اليابان والمملكة مثمر ومميز

اوكودا: التعاون الرياضي بين اليابان والمملكة مثمر ومميز
المناطق_متابعات

امتدح السفير الياباني لدى المملكة نوريهيرو اوكودا العمل المميز للاتحاد السعودي للكاراتيه، جاء ذلك خلال حفل التكريم لفريق الخبراء اليابانيين المكون من المدربين يوك سوتو ويوشيهيكو توكونو وتاكشى ياماجوشي وسو شي تو ياما اللذين اشرفوا على الدورات التدريبية للاتحاد في مدينتي الرياض وجده على مدى أسبوعين.

مبديا سعادت بالتعاون المثمر بين المملكة واليابان في العديد من المجالات ومنها الجانب الرياضي.

من جهته أثنى الرئيس التنفيذي للجنة الاولمبية عبد الله الغامدي على الأنشطة والبرامج التي يقدمها الاتحاد السعودي للكاراتيه وقال: “انه من أكثر الاتحادات أنشطة داخلية وخارجية ويعملون في اللجنة الاولمبية على دعم جميع أنشطة الاتحادات حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج”.

وكانت الدورة التدريبية للمدربين التي نظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه تحت إشراف الخبراء اليابانيين في مدينة الرياض ومدينة جدة شارك بها ١٥٥ مدرب بواقع ٦٠ مدرب في الرياض و٩٥ مدرب في مدينة جدة سلم رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم القناص المدربين شهادة المشاركة.

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