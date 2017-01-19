 رئيس وفد  الباحة المشارك بالجنادرية يعقد اجتماعا برؤوساء اللجان التنفيذية وممثلي الادارات  المشاركين بالجنادرية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفارة المملكة في إيطاليا: لا يوجد أية بلاغات عن إصابات بين المواطنين مدير صحة الشرقية يتفقد المنشآت الصحية بمحافظتي الخفجي و حفر الباطن الذكور الأكثر إقبالاً لدورات التأهيل للزواج بنسبة 79% سابك تحقق أرباحاً صافية بلغت 17.91 ملياراً في 2016م السجن 5 سنوات لـ “داعشي” حرض شقيقه وتعاطى الحشيش اوكودا: التعاون الرياضي بين اليابان والمملكة مثمر ومميز رئيس وفد  الباحة المشارك بالجنادرية يعقد اجتماعا برؤوساء اللجان التنفيذية وممثلي الادارات  المشاركين بالجنادرية  الرئيس اليمني: القوى الانقلابية أصبحت ‏صفحة من الماضي القريب الموحش أمير الشرقية: العفو عند المقدرة من شيم الكرام ولنا في رسول الله أسوة حسنة إنجاز 30 % من مشروع الحقيبة المثالية بتعليم عسير الإطاحة بمصنع للخمور بمحافظة الجبيل ختام أعمال التمرين البحري السعودي السوداني (الفلك 2) بجدة

رئيس وفد  الباحة المشارك بالجنادرية يعقد اجتماعا برؤوساء اللجان التنفيذية وممثلي الادارات  المشاركين بالجنادرية 

رئيس وفد  الباحة المشارك بالجنادرية يعقد اجتماعا برؤوساء اللجان التنفيذية وممثلي الادارات  المشاركين بالجنادرية 
المناطق_عبد الرحمن سفر
اكد مدير عام التطوير السياحي بإمارة بالباحة  رئيس وفد المنطقة المشارك بالجنادرية محمد غرم الله لافي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والعمل على تحقيق رؤى وتطلعات سمو أمير منطقة الباحة يحفظه الله نحو الاستمرار بالتميز الذي شهدته مشاركة المنطقة بالجنادرية خلال الأعوام الماضية مشيرا إلى أن توجيهات سمو أمير المنطقة السديده ومتابعته المستمرة هي المحفز الرئيسي للتميز المنشود.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برؤوساء اللجان التنفيذية وممثلي الادارات الحكومية المشاركة بالمنطقة
كما   تم استعراض الاستعدادات النهائية ورؤيتها لتقديم الأعمال التي تقوم بها، ومدى تنفيد التوصيات والتوجيهات السابقة ، كما تم استعراض أبرز ملامح المشاركة من قبل ممثلي الادارات الحكومية .
وفي ختام الاجتماع اكد  المجتمعون  على العمل بروح الفريق الواحد والتزام كل لجنة بما كلفت به والعمل وفق التعليمات والضوابط المنظمة للمشاركة والحرص بأن تكون مشاركة هذا العام اكثر تميزا وتنظيما حرصا من الجميع على تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لمشاركة وفد المنطقة بصفة خاصة والمهرجان الوطني بشكل عام .
واوضح لافي بان هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات النهائية لمشاركة منطقة الباحة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31  بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وإشراف مباشر من قبل وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمشاركة المنطقة بالجنادرية الدكتور حامد بن مالح الشمري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>