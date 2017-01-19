رئيس وفد  الباحة المشارك بالجنادرية يعقد اجتماعا برؤوساء اللجان التنفيذية وممثلي الادارات  المشاركين بالجنادرية 

اكد مدير عام التطوير السياحي بإمارة بالباحة رئيس وفد المنطقة المشارك بالجنادرية محمد غرم الله لافي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والعمل على تحقيق رؤى وتطلعات سمو أمير منطقة الباحة يحفظه الله نحو الاستمرار بالتميز الذي شهدته مشاركة المنطقة بالجنادرية خلال الأعوام الماضية مشيرا إلى أن توجيهات سمو أمير المنطقة السديده ومتابعته المستمرة هي المحفز الرئيسي للتميز المنشود.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برؤوساء اللجان التنفيذية وممثلي الادارات الحكومية المشاركة بالمنطقة

كما تم استعراض الاستعدادات النهائية ورؤيتها لتقديم الأعمال التي تقوم بها، ومدى تنفيد التوصيات والتوجيهات السابقة ، كما تم استعراض أبرز ملامح المشاركة من قبل ممثلي الادارات الحكومية .

وفي ختام الاجتماع اكد المجتمعون على العمل بروح الفريق الواحد والتزام كل لجنة بما كلفت به والعمل وفق التعليمات والضوابط المنظمة للمشاركة والحرص بأن تكون مشاركة هذا العام اكثر تميزا وتنظيما حرصا من الجميع على تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لمشاركة وفد المنطقة بصفة خاصة والمهرجان الوطني بشكل عام .

واوضح لافي بان هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات النهائية لمشاركة منطقة الباحة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وإشراف مباشر من قبل وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمشاركة المنطقة بالجنادرية الدكتور حامد بن مالح الشمري