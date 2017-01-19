 مدير صحة الشرقية يتفقد المنشآت الصحية بمحافظتي الخفجي و حفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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مدير صحة الشرقية يتفقد المنشآت الصحية بمحافظتي الخفجي و حفر الباطن

مدير صحة الشرقية يتفقد المنشآت الصحية بمحافظتي الخفجي و حفر الباطن
المناطق_سطام الفروان
وجه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك بمعالجة بعض الملاحظات خلال زيارته التفقدية للمنشآت الصحية في محافظتي الخفجي وحفر الباطن بهدف رفع مستوى الخدمة وجودة الأداء في أقسام مستشفى الخفجي العام ، ومستشفى الولادة والأطفال بمحافظة حفر الباطن .
وتفقد الدكتور السلوك خلال الجولة أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والأشعة والمختبر والتغذية ، إضافة إلى الصيدلية وأقسام التنويم بالمستشفيين ، فيما اجتمع خلال زيارته لمحافظتي الخفجي وحفر الباطن بإدارة بعض المستشفيات وناقش معهم كافة الاحتياجات ، إضافة إلى لقائه بالمراجعين للمستشفيات في المحافظتين واستطلع آرائهم وتطلعاتهم للخدمات الصحية ، وزارة المنومين في بعض المستشفيات وأطمأن على صحتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل .
وأكد الدكتور السلوك خلال الجولة التفقدية للمنشآت الصحية والتي استمرت يومين في محافظتي الخفجي وحفر الباطن ، أن مثل هذه الزيارات هي للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بالشكل المطلوب ، ومساعدة العاملين في كافة المستشفيات من خلال تذليل العقبات التي قد تواجههم خلال أداء مهامهم ، والعمل على سرعة حلها لتقديم خدمة صحية أفضل للمستفيدين ـ انطلاقاً من مبدأ ” خدمة المريض أولاً ”
وزار الدكتور السلوك خلال الجولة محافظ محافظة الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع وبحثا الإحتياجات الصحية للمحافظة والخدمات الصحية فيها وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات ، يذكر أنه رافق الدكتور السلوك خلال الزيارة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية ، ومساعد المدير العام للمشاريع ، وبعض مدراء الإدارات الهامة في صحة الشرقية.

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