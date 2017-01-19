 سفارة المملكة في إيطاليا: لا يوجد أية بلاغات عن إصابات بين المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفارة المملكة في إيطاليا: لا يوجد أية بلاغات عن إصابات بين المواطنين مدير صحة الشرقية يتفقد المنشآت الصحية بمحافظتي الخفجي و حفر الباطن الذكور الأكثر إقبالاً لدورات التأهيل للزواج بنسبة 79% سابك تحقق أرباحاً صافية بلغت 17.91 ملياراً في 2016م السجن 5 سنوات لـ “داعشي” حرض شقيقه وتعاطى الحشيش اوكودا: التعاون الرياضي بين اليابان والمملكة مثمر ومميز رئيس وفد  الباحة المشارك بالجنادرية يعقد اجتماعا برؤوساء اللجان التنفيذية وممثلي الادارات  المشاركين بالجنادرية  الرئيس اليمني: القوى الانقلابية أصبحت ‏صفحة من الماضي القريب الموحش أمير الشرقية: العفو عند المقدرة من شيم الكرام ولنا في رسول الله أسوة حسنة إنجاز 30 % من مشروع الحقيبة المثالية بتعليم عسير الإطاحة بمصنع للخمور بمحافظة الجبيل ختام أعمال التمرين البحري السعودي السوداني (الفلك 2) بجدة

سفارة المملكة في إيطاليا: لا يوجد أية بلاغات عن إصابات بين المواطنين

سفارة المملكة في إيطاليا: لا يوجد أية بلاغات عن إصابات بين المواطنين
المناطق_متابعات

أصدرت سفارة المملكة في إيطاليا، اليوم الخميس، بيان إلحاقي بخصوص الزلزال الذي أصاب مناطق وسط إيطاليا.

وأوضحت السفارة في بيانها، أن تعرضت منطقة وسط إيطاليا صباح يوم أمس لسلسلة من الهزات الأرضية الرئيسية والارتدادية جاءت أشدها في الفترة الصباحية بدرجات قوة تتفاوت مابين 5.3 إلى 5.6 من مقاس ريختر.

وأضافت السفارة أن الهزات استمرت الارتدادية إلى فجر اليوم الخميس، بما يفوق 80 هزة ارتدادية خفيفة بقوة تراوحت مابين الـ 2.3 إلى 3.5 من مقياس ريختر، أعلنت عنها مصادر السلطات الإيطالية الرسمية.

والسفارة تعلن متابعة الموقف أولاً بأول ولا يوجد حتى الآن أية بلاغات عن إصابات بين المواطنين.

كما أعلنت الجهات الرسمية الإيطالية عن استمرار عمليات البحث والإنقاذ بفندق “Rigopiano” في بلدة “Farindola” بضواحي مدينة “Pescara”، بعد أن تسببت قوة الزلازل في انهيار ثلجي أدى إلى عزل الفندق المذكور، وأوضحت السلطات أن 30 من نزلاء الفندق لا يزالون من المفقودين.

وتكرر السفارة التوصية على مواطنيها الأعزاء بعدم الهلع والتصرف بهدوء ووعي ومتابعة التواصل عند أي مستجدات عبر هاتف الطوارئ الخاص لشؤون المواطنين السعوديين (00393280432606).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>