سفارة المملكة في إيطاليا: لا يوجد أية بلاغات عن إصابات بين المواطنين

أصدرت سفارة المملكة في إيطاليا، اليوم الخميس، بيان إلحاقي بخصوص الزلزال الذي أصاب مناطق وسط إيطاليا.

وأوضحت السفارة في بيانها، أن تعرضت منطقة وسط إيطاليا صباح يوم أمس لسلسلة من الهزات الأرضية الرئيسية والارتدادية جاءت أشدها في الفترة الصباحية بدرجات قوة تتفاوت مابين 5.3 إلى 5.6 من مقاس ريختر.

وأضافت السفارة أن الهزات استمرت الارتدادية إلى فجر اليوم الخميس، بما يفوق 80 هزة ارتدادية خفيفة بقوة تراوحت مابين الـ 2.3 إلى 3.5 من مقياس ريختر، أعلنت عنها مصادر السلطات الإيطالية الرسمية.

والسفارة تعلن متابعة الموقف أولاً بأول ولا يوجد حتى الآن أية بلاغات عن إصابات بين المواطنين.

كما أعلنت الجهات الرسمية الإيطالية عن استمرار عمليات البحث والإنقاذ بفندق “Rigopiano” في بلدة “Farindola” بضواحي مدينة “Pescara”، بعد أن تسببت قوة الزلازل في انهيار ثلجي أدى إلى عزل الفندق المذكور، وأوضحت السلطات أن 30 من نزلاء الفندق لا يزالون من المفقودين.

وتكرر السفارة التوصية على مواطنيها الأعزاء بعدم الهلع والتصرف بهدوء ووعي ومتابعة التواصل عند أي مستجدات عبر هاتف الطوارئ الخاص لشؤون المواطنين السعوديين (00393280432606).