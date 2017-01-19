مقتل صهر زعيم الحوثيين شرق صنعاء

أعلنت مصادر يمنية مقتل قيادي بارز في الانقلابيين مقرب من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في معارك مع القوات الحكومية في بلدة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس.

وقالت المصادر وفقا لـ24 إن القيادي الميداني خالد يحيى المداني صهر زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي، قتل في معارك مع القوات الحكومية شرق صنعاء.

كما أعلنت المقاومة في البيضاء وسط اليمن، مقتل قيادي حوثي وإصابة آخر في كمين نصبته المقاومة لموكب في بلدة رداع.

ويأتي هذا في ظل التطورات العسكرية الميدانية، حيث أحرزت القوات الموالية للشرعية انتصارات متتالية في عدد من الجبهات المشتعلة، وأبرزها على شريط ساحل البحر الأحمر.