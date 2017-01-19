وزير الحج والعمرة يعتمد عقوبات على عدد من شركات حجاج الداخل المخالفة

اعتمد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل في موسم الحج المنصرم، البالغ عددها 108 قرارات، حيث انتهت تلك القرارات إلى معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة بغرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف ريال حتى 100 ألف ريال.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه تم من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية المختصة، التصدي للحملات الوهمية والحملات غير المرخص لها، التي تمس حقوق الحاج ومنظومة الحج، وتسهم في تسلل الحجاج غير النظاميين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما جددت التأكيد على أنها ماضية في حماية الحقوق الخدمية للحاج والمعتمر مع مزودي الخدمة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم ومحاسبة المقصرين في خدمتهم, إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وإعمالاً لمقتضيات الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.