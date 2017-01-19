 وزير الحج والعمرة يعتمد عقوبات على عدد من شركات حجاج الداخل المخالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير نجران يعلن زيادة أعضاء الجمعية الخيرية وتشكيل لجان للمراقبة مكتب الضمان الاجتماعي “بحوطة بني تميم” ينتقل لمقره الجديد ويبدأ استقبال المستفيدين مشددًا على أهمية الرقابة في رفع الكفاءة.. أمير نجران: الإدارة الناجحة شرط العمل الناجح وج يفوز على الشباب بهدف دون رد وزير الحج والعمرة يعتمد عقوبات على عدد من شركات حجاج الداخل المخالفة وزراء خارجية التعاون الإسلامي يؤكدون أحقية السيادة الكاملة للفلسطينيين لمدينة القدس الشرقية مقتل صهر زعيم الحوثيين شرق صنعاء سفارة المملكة في إيطاليا: لا يوجد أية بلاغات عن إصابات بين المواطنين مدير صحة الشرقية يتفقد المنشآت الصحية بمحافظتي الخفجي و حفر الباطن الذكور الأكثر إقبالاً لدورات التأهيل للزواج بنسبة 79% سابك تحقق أرباحاً صافية بلغت 17.91 ملياراً في 2016م السجن 5 سنوات لـ “داعشي” حرض شقيقه وتعاطى الحشيش

وزير الحج والعمرة يعتمد عقوبات على عدد من شركات حجاج الداخل المخالفة

وزير الحج والعمرة يعتمد عقوبات على عدد من شركات حجاج الداخل المخالفة
واس - جدة

اعتمد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل في موسم الحج المنصرم، البالغ عددها 108 قرارات، حيث انتهت تلك القرارات إلى معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة بغرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف ريال حتى 100 ألف ريال.
وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه تم من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية المختصة، التصدي للحملات الوهمية والحملات غير المرخص لها، التي تمس حقوق الحاج ومنظومة الحج، وتسهم في تسلل الحجاج غير النظاميين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما جددت التأكيد على أنها ماضية في حماية الحقوق الخدمية للحاج والمعتمر مع مزودي الخدمة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم ومحاسبة المقصرين في خدمتهم, إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وإعمالاً لمقتضيات الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>