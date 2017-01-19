 وج يفوز على الشباب بهدف دون رد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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وج يفوز على الشباب بهدف دون رد

وج يفوز على الشباب بهدف دون رد
المناطق - متابعات

فجّر نادي وج مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصائه ضيفه الشباب من كأس الملك بفوزه بهدف واحد دون رد على ستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الدور 32 والذي شهد فوز هجر على ضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف.

وعلى ستاد الملك فهد بالطائف تمكن وج صاحب المركز العاشر في دوري الدرجة الأولى من إقصاء الشباب مبكراً من كأس الملك بعد فوزه عليه بهدف نظيف.

وشهدت المباراة أفضلية لفريق وج الذي أضاع لاعبوه فرصاً محققه في الشوط الأول ونجحوا بافتتاح التسجيل بعد مرور 9 دقائق عن طريق مهاجمه الروماني باتويسور فوينا الذي استثمر تمريرة زميله نقا البقمي ووضع الكرة في شباك الحارس منصور جوهر.

وسنحت فرصة للشباب لتسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء بعد مرور خمس دقائق من هدف وج إلا أن مدافعه عبدالله الاسطا أطاح بها خارج المرمى.

وحاول الشباب الوصول إلى مرمى وج إلا أن الأخير كانت له الأفضلية ونجح بخطف بطاقة التأهل ليواجه فريق هجر على ملعبه في الدور ثمن النهائي.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد فوزه على ضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي هجر جاسم الحمدان عند الدقيقة 2 وأسامة الخلف قبل نهاية الشوط الأول ، وسجل هدف العروبة الوحيد لاعبه عايض الجوني عند الدقيقة 76. وسيواجه هجر في الدور ثمن النهائي فريق وج.

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