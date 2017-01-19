مشددًا على أهمية الرقابة في رفع الكفاءة.. أمير نجران: الإدارة الناجحة شرط العمل الناجح

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أهمية الدور الرقابي والمتابعة في رفع كفاءة الإدارات وتطوير أدواتها، للقيام بالواجبات وتحقيق الأهداف، مشددًا أنه لا عذر لعدم نجاح أية إدارة إذا اكتملت المنظومة الرقابية.

ولدى استقبال سموه رئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة بالمنطقة، الدكتور محمد بن ناجي آل سعد، في مكتبه، بديوان الإمارة، صباح اليوم، بيّن سموه أن الإدارة هي أساس النجاح، قائلا “ما لم تكن هناك إدارة ناجحة لن يكون هناك عمل ناجح، ولا شك أن القدرات الإدارية تبرز أكثر عند الأزمات والمشكلات، فوجود المشكلة أمام الكفاءة الإدارية تجعله يشعر بالنجاح أكثر عند حلها”، مشيرًا سموه إلى دور البيئة العملية في إنجاح أي عمل، وتوفير الأدوات اللازمة للنهوض بالمسؤوليات، لا الوقوف عند اختيار الكفاءات فحسب، متسائلاً “ما فائدة استقطاب أعظم جراح ما لم يكن لديك غرفة عمليات في المستشفى؟”

واستعرض سموه، في ختام اللقاء، خطة فرع الجمعية السعودية للإدارة بالمنطقة، معربًا عن شكره للقائمين على الفرع، من الجانبين الرجالي والنسوي، على ما يقومون به من أعمال تطوعية، بدافع وطني يصب في خدمة الوطن والمواطن.