 مكتب الضمان الاجتماعي “بحوطة بني تميم” ينتقل لمقره الجديد ويبدأ استقبال المستفيدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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مكتب الضمان الاجتماعي “بحوطة بني تميم” ينتقل لمقره الجديد ويبدأ استقبال المستفيدين

مكتب الضمان الاجتماعي “بحوطة بني تميم” ينتقل لمقره الجديد ويبدأ استقبال المستفيدين
المناطق - الرياض

بدأ مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم في استقبال المراجعين والمستفيدين في مقره الجديد الواقع على طريق الملك فهد بحي السلامية بعد الانتقال اليه يوم الاربعاء20 من ربيع الثاني الجاري .

ويعد المبنى الجديد لمكتب الضمان بالحوطه التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أحد المعالم البارزة في المحافظة بشكله الهندسي المميز ، وتقدر مساحته بـ”3338″ مترا مربعا ويتكون من دورين إضافة إلى الطابق الأرضي الذي يشتمل على صالتين لاستقبال المراجعين من الجنسين ، فيما يضم الدور الأول مكاتب الاداره ، والموارد البشرية ، والخدمات المسانده ، بينما تتوزع بقية المكاتب ذات الصله في الدور الثاني.

ويخدم المكتب محافظتي حوطة بني تميم والحريق والمراكز التابعة لهما والتي تبعد حتى مسافة 150 كيلاً .

وقدم مدير المكتب “عبدالله بن زيد آل عبدالله” شكره وتقديره لمقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه لحرصها واهتمامها بكل فئات المجتمع المشمولة بالرعاية ، وتحقيق كل مامن شأنه راحة المستفيدين وخدمتهم .

من جهته قال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني ان هذه المنشأة تعد ثمرة من ثمرات اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، وابدى سعادته بامكانات المكتب مشيرا الى انها ستساهم في انجاز العمل وخدمة المستفيدين في اسرع وقت ، مقدما شكره وتقديره للوزاره على ماتفدمه لجميع الفئات المشمولة برعايتها ومن بينهم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

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