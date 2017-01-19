 الشمراني : يرعي تتويج البطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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الشمراني : يرعي تتويج البطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني بتبوك

الشمراني : يرعي تتويج البطولة الرياضية لمديرية الدفاع المدني بتبوك
المناطق - تبوك
رعي مدير الدفاع المدني المكلف بمنطقة تبوك  العميد فاضل بن مسفر الشمراني وبحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك  حفل ختام الدورة الرياضيه  الأولى للدفاع المدني بمنطقة تبوك على ملعب  مدينة الملك خالد الرياضيه وبحضور جميع الضباط والافراد المشاركين .
حيث  حضر العميد الشمراني المباراه النهائيه في كرة القدم بين كلاً من ادارة الدفاع المدني بمحافظة الوجه  ومركز تدريب الدفاع المدني بتبوك والتي انتهت بفوز ادارة الوجه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 4-4 .
بعده بدأ الحفل الخطابي  وتوزيع الجوائز بعد ان قدم الشمراني درع تذكاري لمدير مكتب الهيئة العامة للرياضة الاستاذ عبدالله بن صالح المبارك  لمشاركتهم في تنظيم الدورة
ثم بعد ذلك تم اعلان نتائج الدوره وتكريم جميع الفائزين في الألعاب المختلفة ( السباحة – الغوص – العاب القوى – كرة القدم )
 ثم التتويج بكأس بطولة كرة القدم والميداليات الذهبية للفائز وصاحب المركز الاول ادارة الوجه وتسليم  المركز الثاني والميداليات الفضية  في البطولة لمركز التدريب .
وفي نهاية الحفل شكر العميد الشمراني كل من ساهم في تنظيم هذه الدورة وذكر ان الهدف الأسمى من اقامة مثل هذه الدورات الرياضية هو رفع كفاءة ولياقة رجال الدفاع المدني وبث روح التنافس الشريف فيما بينهم والوقوف على مستوى اللياقة البدنية لمنسوبي القطاع في جميع المجالات وبإذن الله ستكون هذه البداية بداية خير وامتداد لأنشطة متعددة في قادم الأيام .

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