مصادر سياسية إسرائيلية : الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الأسبوع المقبل

رجحت مصادر سياسية إسرائيلية، أن يتم الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الأسبوع المقبل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن المصادر التي لم تسمها أن طاقماً أمريكياً تفقد مؤخراً الموقع المخصص لإقامة مبنى السفارة في القدس.

يأتي هذا التقرير بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء أمس الأربعاء، إن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس قد يسفر عن نتائج من شأنها “تفجير” الوضع في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعد أثناء حملته الانتخابية بنقل سفارة بلاده إلى القدس.