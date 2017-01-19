مقتل العشرات من داعش في غارة أميركية في ليبيا

قال مسؤول عسكري أميركي، اليوم الخميس، إن الغارة التي شنتها قاذفات حربية في ليبيا أوقعت عشرات القتلى بين مسلحي داعش، وفق ما ذكرت “فرانس برس”

وكان مسؤولان في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” ذكرا في وقت سابق، أن قاذفات من طراز “بي-2 ” شنت الغارات على معسكرات داعش القريبة من مدينة سرت الساحلية مساء الأربعاء، بحسب “رويترز”.

وأشارا إلى أن الغارة نفذت تحديدا على بعد 45 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من المدينة.

وهذه أول غارات تعلن الولايات المتحدة عن شنها في ليبيا خلال 2017.

وكانت المقاتلات الأميركية شنت في أغسطس من العام الماضي غارات على مواقع لداعش في مدينة سرت الساحلية عندما كانت في قبضة التنظيم.

وفي فبراير الماضي، أغارت مقاتلات أميركية على مدينة صبراته غربي ليبيا، أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا، وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الغارة أحبطت هجوما على وشك التنفيذ.

ويقدر “البنتاغون” عدد مسلحي داعش في ليبيا بنحو 5 آلاف عنصر، مقابل تقديرات سابقة تحدثت عن جود ألفين إلى 3 آلاف مسلح.