 وزير الطاقة: زيادة مجالات توظيف المرأة هدف استراتيجي لنا في المرحلة المقبلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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وزير الطاقة: زيادة مجالات توظيف المرأة هدف استراتيجي لنا في المرحلة المقبلة

وزير الطاقة: زيادة مجالات توظيف المرأة هدف استراتيجي لنا في المرحلة المقبلة
المناطق - متابعات

أوضح وزير الطاقة خالد الفالح أن زيادة مجالات توظيف المرأة هدف استراتيجي لنا في المملكة بالمرحلة المقبلة, مضيفا أننا نعمل على الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي والحيوي لتسهيل حركة البضائع.

وقال وزير الطاقة خلال حديثه عن طريق المملكة إلى رؤية 2030 في منتدى دافوس إن تحسين الكفاءة استلزم إعادة هيكلة بعض المؤسسات التي لم تتغير منذ عقود, مبيناً أن على القطاع الخاص تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها للمواطنين في المملكة.

وأكد الفالح أنه لا مبرر لتراجع الأداء في مختلف المؤسسات بعد أن وفرت قيادة المملكة كل طلبات واحتياجات القطاعات.

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