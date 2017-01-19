المتحمي يطلق الموقع الرسمي لاختراق الضاحيه

أطلق محافظ محايل محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي اليوم في مقر مكتبه بالمحافظة الموقع الخاص بتسجيل اللاعبين الذين سيشاركون في سباق اختراق الضاحيه وذلك ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي الذي يقام بعنوان ” محايل أدفأ ” في نسخته العاشرة ، برعاية أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز .

وأوضح مدرب العاب القوى وحكم عام السباق عبد الخالق الزهراني أن السباق سوف ينطلق بمسافة تسعة كيلو مترات ، بمشاركة عدد من المتسابقين من داخل المحافظة ومن خارجها ، وأشار إلى أن سباق اختراق الضاحيه الذي أقيم خلال مهرجان العام الماضي شهد مشاركة عدد من المتسابقين تجاوز الف متسابق ، من الدول العربية والأفريقية والخليجيه ، إضافة لمشاركة لاعبي المنتخب السعودي . وأضاف أن صاحب المركز الأول سوف يحصل على جائزة عبارة عن سيارة مقدمة من اللجنة المنظمة لفعاليات المهرجان ، كما سيتم توزيع مبالغ مالية على أصحاب المراكز الأولى من المركز الثاني وحتى المركز العاشر