 الكلية التقنية بنجران تختتم بطولة كرة القدم التفاعلية  “البلاي ستيشن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تختتم بطولة كرة القدم التفاعلية  “البلاي ستيشن”

الكلية التقنية بنجران تختتم بطولة كرة القدم التفاعلية  “البلاي ستيشن”
المناطق - نجران

أختتم مركز الأنشطة بالكلية التقنية بنجران بطولة  كرة القدم التفاعلية  “البلاي ستيشن ” في الصالة الرياضية بالكلية بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين راشد مانع اليامي ورئيس مركز النشاط محمد بن علي آل عوض ورئيس قسم التقنية الكهربائية فواز بن بجاش آل هادي ومدير العلاقات العامة علي بن عبدالله آل عتيق .

حيث  كرم وكيل الكلية لشؤون المتدربين المتدرب محمد ذيب ال فطيح ببطولة كرة القدم التفاعلية ” البلاي ستيشن  “بعد فوزه على المتدرب عبدالله ناصر ال زمانان .

وذكر رئيس مركز النشاط المشرف على البطولة أن المشتركين في البطولة  تجاوز الستين متدرباً ولقد شهدت البطولة اثارة كبيرة وتفاعلاً منقطع النظير من قبل المتدربين وتم تتويج الوصيف وكذلك تكريم المتدربين المشاركين في تنظيم البطولة وكذلك المشرفين على الصالة الرياضية بالكلية .

وأشار ” آل عوض ” أيضاً أن البطولة  حظيت  بتنظيم و تجهيزات مميزة والتي تشكل دعماً كبيراً للمواهب في مجال الألعاب التفاعلية وزرع التنافس فيما بينهم .

ولقد أثنى المتدربين والحضور على التنظيم الرائع للبطولة مطالبين بتكرار مثل هذه الأنشطة التي تلبي حاجاتهم ورغباتهم الثقافية .

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