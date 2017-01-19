وظائف شاغرة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية للقوات العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية للقوات العسكرية عن وظائف على بند الأجور فئة (أ) لإشغالها بموظفين سعوديين.

وأوضحت الإدارة أن موعد استقبال الطلبات للمتقدمين سيكون اعتباراً من يوم الأحد 1 / 5 / 1438 (الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الحادية عشر صباحاً) لمدة خمسة ايام بمقر إدارة الشؤون الإدارية للقوات العسكرية (مبنى إدارة الثقافة والتعليم سابقاً) بوزارة الدفاع.

واشترطت الإدارة على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية لاتقل عن الخامس الابتدائي مع القدرة على القيام بالعمل مستوى مبتدئ, وأن يكون حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لاتقل عن ستة أشهر, إضافة إلى امتلاك خبرة في طبيعة العمل لاتقل عن ثلاث سنوات, كما أشترطت إحضار صورة من الشهادة العلمية, وصورة من الشهادات التدريبية, وصورة من الهوية الوطنية.

وابانت الإدارة أن الوظائف تشمل, (عامل طباخ 1) , (عامل طهي 2) , (عامل سفرجي 1).