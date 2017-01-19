 وفاة سته اشخاص من عائلة واحده بطريق تبوك بدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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وفاة سته اشخاص من عائلة واحده بطريق تبوك بدا

وفاة سته اشخاص من عائلة واحده بطريق تبوك بدا
المناطق - تبوك

بين المتحدث الرسمي لهيية الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي بأن فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي باشر حادث انقلاب على طريق تبوك بدا ( الهضبة ) لعائله سعودية مكونه من سبعة افراد ، ونتج عن الحادث وفاة ستة منهم رحمهم الله ، وإصابة طفل بإصابة حرجة تم اجراء الخدمات الطبية الطارئه بالموقع ونقله لمستشفى محافظة الوجة وتم نقل بقية الحالات بعد انتهاء الاجراءات الامنيه بالموقع الى مستشفى محافظة الوجة بمشاركة ستة فرق إسعافية ثلاثة فرق إسعافية من الهيئة وثلاثة فرق إسعافية من الصحة .

نسأل الله الشفاء العاجل للطفل المصاب والرحمة والمغفره للمتوفين وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.بدون عنوان1

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