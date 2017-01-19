بالفيديو ..الأمير تركي بن عبدالله ال سعود: الربوعة مستقرة و حدودنا آمنة

تفقد الأمير تركي بن عبدالله آل سعود قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الآلي مركز القيادة والسيطرة بالمناطق الحدودية وقال أن المركز يحضر للعمليات القادمة ويتابع العمليات الجارية، وإذا كان هناك خطط بديلة أو أوامر آخرى تصدر من هذا المركز.وأضاف أن المركز هو الذي يدير العمليات العسكرية بالحرس الوطني بالقطاع الحدودي بالتنسيق مع قوات وزارة الدفاع وحرس الحدود، ومنه أيضا يتم المتابعة والسيطرة وحركة الآليات والاشراف عليها سواء بعمليات التخطيط أو عمليات الإمداد والتموين، وجميع الأمور تتم بمجهودات أناس مدربين يقضون وقتهم على مدار الساعة على أجهزتهم واتصالاتهم مع وحدات الأمام.

وقال الأمير تركي أن الوضع على الحدود آمن ومستقر، ونأمل أن تبقى على ماهي عليه ، وهناناك رجال أطال وأشاوس يعتمدون على الله وبحول الله النصر قريب.

وذكر الأمير أن الربوعة وضعها مطمئن وأبطالنا على الحد فكونوا مطمئنين .

ووجه رسالة قائلا: من هنا ومن بيين أبطال لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الآلي نرفع أسمى آيات التحية لمولاي خادم الحرمين الشريفين وإلى القيادة الكريمة وإلى سمو الأمير متعب بن عبدالله ونقول لأبنائنا وأخوانا أطمئنوا فأمامكم رجال أمناء على حدودكم والنصر قريب بإذن الله ، وأدعوا الله الله يغفر لشهدائنا ويشفي جرحانا أنه على كل شيئ قدير .