المتحدث باسم ترامب: انتظروا إعلاناً بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس

قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إعلاناً سيصدر بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وسأل الصحفيون المتحدث القادم باسم البيت الأبيض شون سبايسر عن هذا الموضوع قبل يوم من تولي ترامب منصبه رسمياً، فقال “انتظرونا، سيكون هناك إعلان بشأن ذلك”.

وأثناء حملته الانتخابية تعهد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب، حيث توجد منذ 68 عاماً، إلى القدس.

وأثار الاقتراح غضب الفلسطينيين وآخرين قالوا إنه سيقضى على أي فرصة للسلام.

ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لإقامتها، ووضع المدينة هو أحد القضايا الأكثر حساسية في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وانتقد ترامب إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بدعوى أنها لم تتخذ موقفاً ودياً بدرجة كافية تجاه إسرائيل، وهي حليف منذ وقت طويل للولايات المتحدة.

واتخذت إدارة أوباما موقفاً معارضاً للبناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وتعتبر معظم الدول كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، غير شرعية.

وقال سبايسر “الرئيس ترامب أوضح بجلاء أن إسرائيل لم تحصل على الاهتمام أو الاحترام الذي تستحقه في الأعوام الثمانية الماضية، هو يعتزم أن يظهر فعلاً احترامه لإسرائيل وأهميتها في الشرق الأوسط”.