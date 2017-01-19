الغرفة التجارية الصناعية وسياحة تبوك يبحثان ابرز الفرص السياحية بالمنطقة

بحث اجتماع الغرفة التجارية الصناعية بتبوك للجنة السياحية اليوم الخميس الفرص الاستثمارية السياحية بالمنطقة وذلك بمشاركة فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك.

استهل اللقاء بكلمة مدير عام فرع الهيئة الأستاذ ناصر الخريصي رحب خلالها بالحضور معتبراً هذا الاجتماع خطوة مباركة نحو توحيد الجهود وتكاملها بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع السياحي والمساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال وتفعيل الشركات المميزة بين الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة.

أعرب رئيس اللجنة السياحية ابراهيم بن عاصي عن شكره وتقديره لمدير عام فرع الهيئة الأستاذ ناصر الخريصي وأعضاء اللجنة وأمين عام الغرفة التجارية المهندس مبارك القحطاني منوهاً بأن هذا الاجتماع سيكون له بالغ الأثر في إنجاح الجهود المبذولة لإحداث حراك يقوي القطاع السياحي ويمهد الطريق لمضاعفة الاستثمارات المحلية.

اشار الأمين العام للغرفة التجارية المهندس مبارك القحطاني إلى مساهمة اللقاء في تجديد الروابط وتعزيز الأواصر بين أعضاء اللجنة والهيئة وزيادة مساحة الفهم المشترك وتعزيز الاقتصاد الوطني وتهيئة البيئة الخصبة امام رجال الأعمال للنهوض التنموي الاقتصادي .

ناقش الاجتماع عدة محاور أبرزها الفرص الاستثمارية الموجودة لدى الهيئة العامة للسياحة ومواعيد انتهاء إصلاح وصيانة الطرق المؤدية للمواقع السياحية و انشاء مركز ارشاد سياحي بمنطقة تبوك وامكانية إقامة النزل الريفية وإدراج المواقع السياحية على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.

كما أقرت اللجنة السياحية وفرع الهيئة تكوين فريق عمل يتولى وضع الخطط التنفيذية وذلك لتسويق المنطقة من خلال المطبوعات والحملات الاعلانية والأدوات الألكترونية والملتقيات والمعارض المخصصة بالإضافة لتسويق الفرص الاستثمارية السياحية ودعم تطوير الخدمات والمنتجات السياحية