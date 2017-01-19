 “العمل” تحذر المنشآت من فصل الموظف السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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“العمل” تحذر المنشآت من فصل الموظف السعودي

“العمل” تحذر المنشآت من فصل الموظف السعودي
المناطق - متابعات

قالت مصادر صحفية أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة،حذر أصحاب المنشآت من فصل الموظفين السعوديين بدعوى الأزمة الاقتصادية، داعياً إياهم إلى الالتزام بالعقود المبرمة مع الموظفين ولو كانوا في غير حاجة لخدماتهم.

وأكد العليان أن المادة 77 في نظام العمل ليست ضد الموظف السعودي، بل في صالح الموظف المجتهد الذي يجذب صاحب العمل إليه ولا يستغني عنه كما أن المادة تجبر صاحب المنشأة على الالتزام بالعقد حتى لو كان غير محتاج للموظف.

نافيا أن يكون عذر الأوضاع الاقتصادية سببا في فصل الموظفين ولاعذر للشركات في استغلال ذلك، فالوضع الاقتصادي قوي وما تشهده الساحة الاقتصادية هو أكبر دليل فالشركات تتسلم مستحقاتها من الدولة وبأفضل مما كان وبآلية سريعة وعاجلة.

وعن أهم ما يواجه وزارة العمل في هذه المرحلة أوضح العليان وفقا لـ«عكاظ» أنها تتمثل في رفع مستوى توظيف السعوديين وتقليل البطالة ومن أهدافنا في خطة 2030 دعم المستثمرين لتوظيف الشباب السعودي وسنساعد الباحثين عن العمل، إذ لا يخفي على الجميع أن أكبر هاجس هو عدم الاستغناء عن السعوديين و ضمانة استدامتهم في أعمالهم بما يحقق الأمان الوظيفي لهم، فاستقرار الأسرة انعكاس حقيقي لاستقرار الوظيفة والراتب.

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