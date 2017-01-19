 حريق بفناء منزل بمكة دون إصابات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حريق بفناء منزل بمكة دون إصابات بلدية القوز تغلق مطعم شهير بسبب تسمم (  4 )  أشخاص بالفيديو ..الأمير تركي بن عبدالله ال سعود: الربوعة مستقرة و حدودنا آمنة ترامب يصل قاعدة “أندروز” الجوية على متن طائرة رئاسية “العمل” تحذر المنشآت من فصل الموظف السعودي الغرفة التجارية الصناعية وسياحة تبوك يبحثان ابرز الفرص السياحية بالمنطقة المتحدث باسم ترامب: انتظروا إعلاناً بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس الولايات المتحدة : اختبار صاروخي محتمل لكوريا الشمالية الفنان عبدالإله السناني مستشاراً لوزير الإعلام وفاة سته اشخاص من عائلة واحده بطريق تبوك بدا اختناق عاملين داخل خزان أرضي في عمارة تحت الإنشاء بحائل دفعًا لشبهات غسل الأموال .. مزاين الإبل تمنع البيع النقدي

حريق بفناء منزل بمكة دون إصابات

حريق بفناء منزل بمكة دون إصابات
المناطق - مكة

وقع اشتعال للنار اليوم الخميس  في منزل بحي شارع المنصور وكان الحادث عبارة اشتعال النار  في غرفتين بداخل فناء  تقدر مساحة ب 700م2  يحتوي على بعض الأشجار والمخلفات والأثاث الرجيع ويقع بجواره مجموعه من المنازل الشعبية حيث تم إخلاء الساكنين في المنزل والمنازل المجاورة من الساكنين عن طريق وحدات الإنقاذ  فيما باشرت وحدات المكافحة السيطرة على الحادث والحيلولة دون امتداده صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح انه لم ينجم عن الحادث اي إصابات في الارواح ولله الحمد وأنه جرى شخوص ضباط التحقيق بالإدارة لموقع الحادث لتحديد الأسباب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>