حريق بفناء منزل بمكة دون إصابات

وقع اشتعال للنار اليوم الخميس في منزل بحي شارع المنصور وكان الحادث عبارة اشتعال النار في غرفتين بداخل فناء تقدر مساحة ب 700م2 يحتوي على بعض الأشجار والمخلفات والأثاث الرجيع ويقع بجواره مجموعه من المنازل الشعبية حيث تم إخلاء الساكنين في المنزل والمنازل المجاورة من الساكنين عن طريق وحدات الإنقاذ فيما باشرت وحدات المكافحة السيطرة على الحادث والحيلولة دون امتداده صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح انه لم ينجم عن الحادث اي إصابات في الارواح ولله الحمد وأنه جرى شخوص ضباط التحقيق بالإدارة لموقع الحادث لتحديد الأسباب